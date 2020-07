Lugo y Girona ponen a prueba las rachas de sus nuevos banquillos

Lugo. El extrenador del Lugo Francisco Rodríguez pondrá a prueba el alcance del efecto Juanfran García, que, como su homólogo en el conjunto catalán, se mantiene invicto después de tres jornadas en el banquillo.

Los dos preparadores han logrado siete puntos de nueve posibles, además con la misma cadencia (victoria, empate, victoria), y han conseguido reactivar así a sus equipos en sus respectivas batallas, la del ascenso en el caso del Girona, y la de la permanencia, en el de los lucenses, a los que Francisco Rodríguez entrenó en la temporada 2017/18.

Juanfran no podrá contar ante el Girona con uno de sus jugadores de referencia en ataque, Manu Barreiro, que cumplirá sanción por acumulación de amarillas y que exhibió su sangre fría con dos goles desde el punto de penalti en las tres últimas jornadas.

El técnico ha apostado por el sistema 4-4-2 desde que se hizo cargo del club y, si lo mantiene, es probable que Cristian Herrera sustituya a Barreiro ante el Girona, aunque dispone de otras opciones, como el regreso de Yanis Rahmani al once titular tras haber cumplido castigo en Ponferrada.

El lateral Gerard Valentín, que provocó el penalti que permitió a los lucenses ganar el miércoles a la Ponferradina, podría regresar al once como extremo después de haber sido suplente en El Toralín, aunque dependerá de su estado físico, ya que sale de una lesión muscular, mientras que, en defensa, Kravets y Leuko podrían dar descanso a Campabadal y Canella.

El Girona necesita ganar para certificar virtualmente su participación en la fase de promoción y apurar sus opciones, ya casi nulas, de ascenso directo.

En cuanto al once rojiblanco, y a pesar de que el equipo no habrá tenido ni siquiera 72 horas de descanso desde su último compromiso liguero, no se esperan muchos cambios esta tarde. CAF