Lugo y la contrarreloj de Sarria serán el punto final para O Gran Camiño

Se desveló la incógnita. O Gran Camiño, con la que Galicia recuperará una ronda ciclista profesional, tendrá un magnífico punto final. Será, tal y como había adelantado EL CORREO, una contrarreloj y no en Santiago. La cuarta y última etapa de la ronda tendrá a la provincia de Lugo (antes habrá circulado por Pontevedra, A Coruña y Ourense) como escenario. Y la crono se celebrará en Sarria, imponente.

“Barallamos, é certo, o remate nunha gran cidade como Santiago, pero buscando alternativas, decantámonos por Sarria polo seu simbolismo no Camiño de Santiago. No Camiño Francés, o primeiro punto no que os peregrinos poden conseguir a Compostelá, a primeira gran vila no Camiño... e era necesario tamén un equilibrio deportivo. A volta rematará no repeito da rúa maior de Sarria, por onde pasan tantos peregrinos”, explicó Ezequiel Mosquera, responsable de EME Sports, empresa organizadora del evento ciclista gallego: “Un final icónico para este proxexto de futuro”.

La vuelta ciclista profesional que en febrero de 2022 recorrerá Galicia tendrá de este modo un broche de oro en Lugo, cumpliendo el objetivo de que la ronda recorra las cuatro provincias gallegas: todos los camiños llevan a O Gran Camiño, lo integran.

Mosquera reveló el escenario de la última etapa de la vuelta ayer lunes, en un acto en el que estuvo acompañado por el exciclista (ganador del Tour) Óscar Pereiro, asesor de la prueba; y por Efren Castro, diputado de Deportes de la Diputación de Lugo, organismo que no ha dudado en sumarse al apoyo total que ha recibido por parte de las instituciones gallegas (las cuatro diputaciones y la Xunta) este gran evento.

En el acto también tomó parte el ciclista lucense Alejandro Paleo, que expresó (es un común denominador entre el gran pelotón del ciclismo gallego) su emoción por el regreso de esta ronda. Ciclismo de elite, una vuelta profesional gallega. Suena bien.

Así será, el deseo se va a hacer realidad. O Gran Camiño recorrerá Galicia entre los días 24 y el 27 de febrero del próximo año, y, además de constituir el escaparate perfecto para la promoción turística de la comunidad, dará la oportunidad a los gallegos de disfrutar de los equipos profesionales en sus estradas.

ETAPAS. Cada una de las cuatro etapas de la ronda pasará por una provincia. Inicio en Pontevedra (final en Vigo), para pasar después a A Coruña, donde alcanzará Ézaro. La de Ourense será la etapa reina, con final en Luíntra, y concluirá en Sarria, Lugo.

Sarria: un hito dentro delCamino Francés, el más transitado por quienes se dirigen a Compostela; y la localidad en la que inicia su andadura un mayor porcentaje de peregrinos. Como resaltó Óscar Pereiro, será una crono “espectacular y reñida”, con ese repecho final.

Efrén Castro destacó que esta etapa servirá para “poner Sarria en el mapa”, así como para continuar reivindicando su valor para el Camino de Santiago. El diputado provincial se refirió a esta prueba como “una gran fiesta del ciclismo” para Lugo, con el Camino como telón de fondo.