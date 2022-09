Lugo y Oviedo exponen sus dudas en el Anxo Carro

LUGO. El Lugo y el Oviedo exponen sus dudas este domingo en la séptima jornada de LaLiga SmartBank, a la que llegan en dinámica negativa cuando parecía que habían reaccionado de los tropiezos con que comenzaron el curso. Gallegos y asturianos, separados por un punto en la tabla, estarán respaldados por sus aficiones en el Anxo Carro, aunque con menos seguidores de los esperados por parte del cuadro ovetense. Los dos han descrito una trayectoria similar en las primeras jornadas de la temporada, empezaron con una derrota como locales y después se levantaron, pero sus últimos resultados no han sido los que esperaban. El técnico asturiano Hernán Pérez recibirá desde el banquillo del Lugo al conjunto ovetense con numerosas bajas en la plantilla, principalmente la del delantero Chris Ramos, a quien el Comité de Apelación no le levantó el castigo de un partido por su expulsión por doble amarilla en Villarreal. Llevaba cuatro goles en los tres últimos partidos. Tampoco están disponibles los internacionales Jaume Cuéllar (Bolivia), Idrissa Thiam (Mauritania) y Patrick Sequeira (Costa Rica), ni los lesionados Álex Pérez, baja de larga duración, y el brasileño Bruno Pirri, que sufrió una rotura en el semimembranoso de la pierna derecha ante el filial del submarino amarillo. El que sí se ha recuperado a tiempo de unas molestias en la musculatura aductora es el centrocampista Pablo Clavería. Manu Barreiro regresará al once para suplir a Chris Ramos; Jesús Fernández o Alberto Rodríguez sustituirán a Bruno Pirri en la zaga y tienen opciones de titularidad jugadores como Sebas Moyano y el lateral izquierdo Orest Lebedenko. El técnico del Real Oviedo Jon Pérez Bolo pierde a Borja Sánchez por lesión y recupera a Viti, Costas y Bretones –este último tras cumplir sanción ante el Ibiza– para jugar ante el Lugo, lo que le permitirá llevar a cabo una revolución en el once que pasa por volver a sacar de inicio a Bretones en la izquierda y sorprender con Miguelón en la derecha. El conjunto azul lleva solo tres goles (dos de penalti) en seis jornadas y dos únicas victorias por la mínima. efe