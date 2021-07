Luis Carro dirigirá al CD Boiro 2021-22

No pudo ser la pasada campaña, el ascenso a la Tercera RFEF se le escapó de las manos en las dos últimos partidos del grupo de ascenso, materializándose en el último con la derrota en Sofán (2-0) al CD Boiro, que completó no obstante una notable temporada. La decepción fue fuerte por el desenlace, pero de los golpes hay que levantarse y el equipo, y la directiva presidida por Marcos Martínez, confirma que no ha perdido la ilusión: ha llegado a un acuerdo con Luis Carro para que éste sea el entrenador del Boiro en la campaña 2021-22, en la que el claro objetivo será el ascenso.

Carro, que será presentado oficialmente en la noche de este viernes, en Barraña, llega precisamente de Tercera, donde la temporada 2020-21 dirigió al Ribadumia.