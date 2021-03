Luis Enrique se rinde a Pedri y Bryan Gil

“Futbolísticamente no le voy a descubrir. Gracias a su entrenador en el Eibar tiene confianza y va a aportar desborde, puede jugar a pierna cambiada, tiene asociación, no pierde el balón, tiene buen centro y chut, puede mejor de cara a gol. Defensivamente es intenso a la hora de presionar. Somos equipo que defiende en presión y tomamos riesgos que él interpreta muy bien en su equipo. Tiene que hacer lo que hace en su equipo”, añadió. EFE

En el caso de Bryan Gil, el técnico asturiano está encantado por el desborde que aportará a la selección. “Desde la primera charla le he visto muy maduro y muy tranquilo, con una energía que tienen los jóvenes que me sorprenden”, resaltó.

Además, Luis Enrique confirmó la ausencia del delantero Gerard Moreno en el primer partido de clasificación para el Mundial 2022 que España disputa ante Grecia, y aseguró que no “trastoca nada” sus planes, con la esperanza de que llegue a tiempo para jugar ante Georgia y Kosovo.

“Gerard está mucho mejor, hoy ha salido al campo pero no jugará ante Grecia, no tomaremos ningún riesgo en este primer partido”, reconoció en rueda de prensa. “Si está aquí es porque no hay riesgos, no tiene lesión, pero cuentan las sensaciones del jugador y vamos a ser precavidos”, añadió.

La ausencia de Gerard Moreno aseguró Luis Enrique que no afectará a sus planes de cara al enfrentamiento ante Grecia. “No me trastoca nada, me fastidia por el jugador porque está en un estado de forma excepcional y lleva haciendo una temporada muy completa”.

“Me sabe mal por él, espero que pueda participar en algún partido. No vamos a correr riesgos, esperamos su evolución y espero que pueda participar en los dos siguientes”, sentenció. EFE