Luis Rioja despide de la Copa a un buen Deportivo

El Deportivo dijo adiós a la Copa del Rey, un torneo que ganó en dos ocasiones, en un partido en el que jugó de tú a tú ante el Alavés, un rival de Primera, al que incluso superó durante gran parte del primer acto. Luis Rioja, un futbolista con pasado en el Celta -tres temporadas estuvo en su equipo filial-, ejerció de verdugo en la segunda derrota oficial del equipo herculino esta temporada. La otra fue en Liga ante el Celta B. En ambos encuentros, pese a perder, dejó buenas sensaciones en el juego el conjunto de Fernando Vázquez. Paradójicamente, los resultados le acompañaron en partidos con menos lustre en su fútbol.

Pese a la decepción por el resultado, en el conjunto coruñés destacaron los debuts en partido oficial de Manu Mosquera, hijo de Manuel, exjugador del Deportivo y también de la SD Compostela, así como de Barba.

Empezó muy metido en el encuentro el conjunto coruñés, que no supo sacar provecho a una escaramuza de Beauvue por la banda izquierda. Desde ese flanco, a los once minutos, llegó un envío al área que Borges no cabeceó con buena dirección, aunque su testarazo lo acabó rematando Beauvue.

Elaboraba con paciencia el equipo herculino y, por momentos, ofreció el fútbol de más quilates de la actual temporada. La movilidad de Keko, los detalles de Lara y la solidez de dos mediocentros con bagaje en Primera como Álex Bergantiños y Borja era suficiente para dominar a un Alavés incapaz de hacer efectiva su presión.

En la mejor jugada del primer acto, mediado el mismo, Lara se deshizo de su par y envió un centro al área que acabó rematando Borges. Beauvue, en el camino de la pelota hacia la portería, desvió el balón casi ejerciendo más como defensa que como delantero. La pelota no enfiló puerta por poco. Tampoco un centro de Valín que cabeceó el delantero deportivista acabó en el destino esperado.

Sin embargo, la ocasión más clara de la primera mitad, justo antes del descanso, la tuvo el conjunto babazorro. Tavares remató algo desviado, aunque apareció Guidetti en el segundo palo para chutar. El palo derecho despidió la pelota, que cayó en las botas del exdeportivista Joselu que, con Lucho García descolocado, remató excesivamente centrado, dando tiempo a la parada del portero.

No llegó Beauvue a un envío desde la derecha en la apertura del segundo acto y Joselu volvió a poner a prueba a un seguro Lucho García. El Alavés, con Tavares y Luis Rioja muy activos por las bandas, ya era el dueño de una pelota que rondaba en exceso el área local. Bóveda, providencial, dejó a Joselu con ganas de chutar y, cuando lo hizo el de Silleda unos minutos después, se topó con Borges.

Fernando Vázquez realizó un triple cambio para recuperar el mando frente a un equipo más activo y más entero físicamente. Después se incorporaron Barba y Rolan que, nada más entrar, estrelló la pelota en el lateral de la red.

Fue la antesala al gol del equipo vitoriano. Lucho García encajó su primer tanto oficial con el Dépor al no poder desviar la volea de Rioja tras un centro de Martín.

Con el conjunto coruñés volcado, Joselu erró el pase en un contraataque que pudo ser la puntilla para un Deportivo que tuvo su opción hasta el final.