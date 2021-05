Luis Suárez continuará jugando en el Wanda el próximo año: “Sí, seguro”

Luis Suárez, delantero del Atlético de Madrid, confirmó este domingo, tras la entrega de la copa como campeón de la LaLiga en el estadio Wanda Metropolitano, que seguirá la próxima temporada en el club rojiblanco, del que ha sido su máximo goleador en el torneo, con 21 tantos, entre ellos el definitivo.

¿El año que viene aquí? “Sí. Sí. Seguro”, respondió el 9 uruguayo en una entrevista a Movistar sobre el terreno de juego, vestido con la camiseta rojiblanca y después de recibir junto a sus compañeros el trofeo como ganadores de LaLiga Santander 2020-21.

La imagen de sus lágrimas en Valladolid cuando conversaba con su familia tras ganar el título han recorrido todo el mundo. “Mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día, en toda la situación que me tocó vivir el verano pasado, en tomar la decisión de abandonar el club que estuve muchísimos años”, recordó.

“Es difícil un cambio para una familia que tiene tres niños, que tenía toda una vida hecha. El sufrimiento del día a día, del cambio, es complicado. Ella sabe lo que yo trabajé para poder revertir la situación y demostrar que podía estar a buen nivel”, explicó el futbolista uruguayo.

“Mis hijos hoy en día uno va a cumplir casi 8, y otro casi 11, y viven todo en su colegio, en sus amigos, hablan de todo, saben la forma que yo me fui, cómo me despedí del Barcelona, saben que era un cambio y me veían con muchísimas ganas de poder demostrar. Mi mujer siempre me apoyó. Por eso fueron son lágrimas de felicidad más que nada”.

En el Atlético, a su llegada, visitó Territorio Atleti, el museo del club en el Wanda Metropolitano. “Había un mural con un espacio y le dije que si me habían dejado el espacio ese para poner una foto mía para estar en la historia del club”, rememoró.

El título de LaLiga Santander obtenido por el Atlético de Madrid es también la historia de una reivindicación, la de Luis Suárez, obligado a marcharse del Barcelona por decisión del club y que con 21 goles, dos de ellos claves para las últimas dos victorias, ha tenido una contribución excepcional al triunfo, superando a su exequipo. A sus 34 años, el delantero charrúa se hizo con su quinto título de la Liga española y lo hizo con la camiseta del Atlético.