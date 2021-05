Luis Suárez: “Me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas”

Tras conquistar el undécimo título de Liga en la historia del Atlético de Madrid, con victoria en Valladolid (1-2), los jugadores rojiblancos desataron su alegría.

Luis Suárez, delantero: “Siento muchísimas cosas, es difícil en la situación que le tocó vivir a uno, que empieza la temporada de la forma como me menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar que está vigente y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí”.

Koke, capitán: “Este equipo confiaba, mucha gente no creía en nosotros cuando se recortaba distancia, pero es normal. Hemos hecho una liga espectacular”.

Marcos Llorente, centrocampista: “Estamos fundidos. Ha sido una temporada muy apretada, con muchos partidos, partidos muy, muy duros, y hemos llegado o intentado llegar de la mejor manera a este último partido. El físico tambaleaba, pero al final hemos conseguido la victoria, que es lo importante, y nos llevamos el título”.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: “Luis Suárez es magnífico, maravilloso, una persona excelente, lo ha demostrado en campo y después del partido con esas lágrimas y esa emoción que ha dejado para todos los españoles y el mundo. Es un gran jugador, una gran persona y un magnífico goleador. Si me preguntas por la renovación, te digo que está renovado y solo depende de él si quiere continuar o no, y creo que no va tener dudas”. “(Simeone) Hará lo que quiera hacer, si quiere continuar continuará, pero creo que está decidido a continuar”.

Diego Simeone, entrenador: “Tengo un año de contrato, así que no hace falta respuesta”. “La gente se cansa, seguro, no tengo duda. Se aburre, se cansa. Pero soy cabeza dura, muy cabeza dura. Sé que el club todavía puede seguir creciendo y ojalá podamos ayudarle a que siga creciendo”. “Estoy feliz por un montón de gente. La primera sensación que me viene en un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares y amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, sale campeón el Atlético de Madrid. Es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos siempre, nos costó mucho... Uno de los mejores años para salir campeones es éste”.