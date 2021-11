Luismi Castillo

NUNCA he dedicado un titular a un árbitro, entre otras cosas porque he convivido con ellos muchas horas en stages de pretemporada, Copas del Rey, pruebas físicas y concentraciones, en una larga etapa como responsable de la preparación física de los árbitros de la ACB. Mantengo grandes amigos en el estamento arbitral y sé mejor que nadie lo difícil que es arbitrar y la presión que sienten cuando no les salen bien las cosas, al igual que a un jugador o a un entrenador. Todo el mundo puede tener un mal día, incluso tiene, como deportista, derecho a ello. Lo que no es de recibo es arbitrar desde la prepotencia o inventarse cosas fuera del contexto del juego.

La técnica a Birutis, que a la postre se convierte en decisiva, es una demostración más que palpable de que Castillo no es un buen árbitro porque perjudica al Obradoiro doblemente, cortando un contraataque y sancionando a Birutis por un gesto con un brazo totalmente instintivo recriminando el flopping de Gamble para sacar la falta. Analizando el vídeo creo, además, que está pitado con muy mala leche porque CastIllo va corriendo hacia adelante, siguiendo el balón, y el brazo de Birutis solo lo pudo ver de reojo en una situación en la que lo arbitrable estaba en la zona de ataque. Todos estábamos pendientes del contraataque del Obra.

En mi vida deportiva, bastante larga, no recuerdo una técnica semejante y si se quiere hilar muy fino, creo que incluso no hay motivo ni para el apercibimiento. ¡Lamentable! Además tras una segunda falta inexistente, la técnica supuso la tercera falta en un momento de partido crucial. La quinta debió ser evitada tanto por Birutis como por el banquillo del Obra. Su eliminación fue decisiva porque se perdió el control de las zonas y del rebote.

El Tenerife sin Shermadini sigue siendo un gran equipo pero más accesible, jugando el Obra tan bien o muy bien como lo hizo a ratos, gozando incluso de grandes ventajas en el marcador. Los problemas vinieron cada vez que entró en pista Marcelinho que volvió a dar otro recital, haciendo lo que quiso en la pista utilizando el bloqueo directo. El Obra, aunque no es tarea fácil, no encontró soluciones para pararle.

Por parte de los locales, muy bien Birutis, bien Robertson aunque a veces con exceso de bote, regular Ellenson por fallar canastas impropias de un jugador de su talento, y Oliver, que hizo un grandísimo esfuerzo a nivel defensivo y dirigió con la sabiduría habitual. Con la inesperada victoria del Betis ante el Valencia, la Liga se aprieta cada vez más, a la espera del Barça el próximo domingo en Sar.

Debut de Sergi Huguet, el primer pasito de un chico que si sigue con su buena cabeza y su capacidad de trabajo en los entrenamientos va a tener muchas opciones de hacer carrera en la ACB.

El filial, Obradoiro Silleda, se jugaba la imbatibilidad ante el otro colíder, el Porriño BB. Tras un partido muy duro y muy bronco, los de Denis Pombar, liderados por Nilo, Miguel López, Cal y Huguet, mantienen su imbatibilidad (75-72) y son líderes en solitario.