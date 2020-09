Lutsenko deja sin premio la valentía de Jesús Herrada

Aleksander Lutsenko (Astana), campeón de Kazajistán, conquistó en solitario la inédita cima del Monte Aigoual, meta de la sexta etapa del Tour de Francia, en la que fue segundo el español Jesús Herrada (Cofidis) y el británico Adam Yates (Mitchelton) retuvo el maillot amarillo.

Lutsenko impidió el sueño de Herrada, impotente ante un ritmo implacable del ciclista del Astana, quien se presentó en meta con tiempo para ajustarse el maillot y celebrar a su antojo su primera victoria en el Tour. El vencedor cruzó la meta con un tiempo de 4h.32.34, en jornada rápida que se cerró a 42 por hora. Por detrás, exhausto, entró Herrada a 55 segundos, “apenado por haber visto opciones de ganar”. El belga Van Avermaet y el americano Powlees (EF) a 2.15 minutos y los favoritos con Alaphilippe 1 segundo por delante a 2.52.

Otra jornada sin pelea entre los favoritos, tal vez empeñados en reservar fuerzas para las última semana. Día sin apuros para Adam Yates, que lució por primera vez el maillot amarillo. En la general le siguen Roglic y Pogacar a 3 y 7 segundos respectivamente y el resto de favoritos, con Bernal, Mikel Landa, Dumolin y Quintana a 13.

El gozo en un pozo para Herrada: “Ha sido una pena porque lo vi cerca y lejos... las victorias en el Tour son caras, lo di todo al final pero me faltó fuerza”, admitió el ciclista conquense. “He preferido ir a mi ritmo. Sabía que los últimos kilómetros eran muy duros, he ido remontando y atrapando a los otros, pero me ha faltado uno”, comentó.

Hoy habrá una nueva oportunidad para los esprinters con la séptima etapa del Tour de Francia que se disputará entre Millau y Lavaur, de 188 kilómetros.