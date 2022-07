Máis de 150 deportistas están xa rexistrados para a Pantin Classic

Santiago. Aberta xa a conta atrás para a edición máis esperada do Abanca Pantic Classic Galicia Pro 2022, que deixa atrás as restricións da pandemia e celebra os seus 35 anos cunha programación especial e ampliada.

Máis de 150 surfeiros de todo o mundo están xa rexistrados para unha competición que arrinca o vindeiro sábado 9 de xullo e estírase ata as series finais (16 e 17) e que combina o campionato do circuíto internacional, cunha proba específica para os deportistas do surf adaptado cun campionato galego para as novas promesas.

“Surfeiros da talla de Joan Durú (Bayona, 1989), recente Campión do Mundo en 2021 nos ISA World Surfing Games 2021 celebrados no Salvador co equipo francés, ou a portuguesa Teresa Bonvalot (Cascais, 1999) estarán na factoría de ondas de Pantín, xunto a Adur Amatriain, vencedor en categoría masculina o pasado ano”, sinalan na nota de prensa.

Será un lujazo poder ver na auga ao novísimo tahitiano Kauli Vaast, referente no surf de grandes ondas con tan só 20 anos, e á súa irmá Aelan Vaast, que regresa a Ferrolterra unhas semanas despois de facerse coa vitoria en Doniños no Cabreiroá Junior Pro Ferrol 2022, ademais de levar o premio á mellor onda do campionato. Só resta que a previsión de sol acompáñenos e o mar responda para ofrecer un espectáculo irrepetible na nosa comarca e sen dúbida, un dos eventos máis destacados do verán galaico.

Ademais de poder ver surf de primerísimo nivel da man dos e as mellores do mundo, a 35 edición do Abanca Pantic Classic Galicia Pro 2022 abre as ondas ao talento galego co campionato de Galicia. É unha competición aberta, de 16 anos en diante co prazo aínda aberto e na que toman parte uns sesenta deportistas nas dúas categorías.

Os catro mellores, é dicir os dous primeiros clasificados -dúas mozas e dous mozos-, obterán unha wildcard ou invitación directa á competición principal onde poderán mesturarse e competir cos seus ídolos e referentes no surf mundial, explica Román Díez, da Federación Galega de Surf, que suma xa máis de 3.000 licenzas.a Selec-Ferrol).

Entre os nomes destacados para este verán soan os de Claudia Prieto, Lola Bermúdez e Lucía Martínez, ou os de Juan e Martín Fernández ou Iván Rodríguez.

A competición galega será do 9 ao 11, coincidindo coas probas do surf inclusivo e adaptado na que toman parte máis de 33 atletas con discapacidade de Estados Unidos, Canadá, Arxentina, Francia ou Portugal.

Desde a Secretaría Xeral para ou Deporte Galego, José Ramón Lete Lasa destaca a aposta decidida do Goberno galego por consentir o deporte desde a base ata a competición. Unha fórmula que o Abanca Pantic Classic Galicia Pro 2022 conxuga á perfección ao axuntar deporte inclusivo, promoción da base cunha proba de primeiro nivel internacional que serve como escaparate do litoral galego e do seu enorme potencial para os deportes acuáticos. “Esta aposta polo deporte é unha aposta por unha Galicia máis saudable, con mellor calidade de vida, máis igualitaria, integradora, competitiva e mellor”. redacción