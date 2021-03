“Mantener el nivel nos dará puntos”, asegura David Rial

No mira el Jerubex Santiago Futsal a la tabla, o no quiere mirar mucho; pero sabe dónde está, sabe que no puede permitirse muchas derrotas hasta el final de la temporada, y por eso, y porque no valoró sus méritos, le dolió la del pasado sábado en Santa Isabel ante el Full Energía Zaragoza. No valió el resultado, pero sí el buen hacer del equipo. David Rial, entrenador del equipo santiagués, repite un mantra: “Es el camino, hay que mantener el nivel”, dice.

El técnico lo habló así con sus jugadores: “Creo que hicimos el partido más completo del año, más que el que jugamos contra Rivas o Bisontes. A nivel de intensidad defensiva, orden, generar ocasiones... contra el Zaragoza fue nuestro mejor partido y creo que en líneas generales fuimos superiores a nuestro rival durante muchos minutos; pero hay muchas cosas en el juego que no puedes controlar y te penalizan, como el primer gol de ellos”.

También admite el entrenador que sea “difícil de entender, sobre todo por parte de los jugadores, que yo les diga que hicimos el mejor partido pero perdimos. Pero analizando el vídeo todos lo comprendimos. Es difícil de explicar, por ejemplo, que no marcáramos un gol en 39 minutos, generando lo que generamos; si me dices que no llegas... pero llegamos, aunque hay que meterlas, y eso a veces tampoco depende sólo de ti mismo”, dice.

En todo caso, ni el calendario ni la propia filosofía del Jerubex Santiago Futsal admiten descansos. Sin más, llega la siguiente cita: mañana (17.00 horas) juega en la cancha del ElPozo Ciudad de Murcia. Otro partido importante: el filial tiene 16 puntos, seis más que el Santiago Futsal, con dos partidos más.

“Ahora el resultado apremia, pero la línea es buena y tenemos que mantenernos, yo creo que vamos a estar bien. La dinámica es buena y hay que mantener sobre todo el nivel competitivo, que es lo que nos está llevando a tener confianza en lo que hacemos”, apunta.

La cantidad de puntos que pueda suponer ni la comenta ni la calcula David Rial: “No sé cuántos puntos podrán ser necesarios para que nos salvemos, aunque es verdad que sobre todo a nivel mental, perder te influye y te quita margen. Pero insisto: mientras seamos capaces de mantener la dinámica de juego y competitiva que tenemos, vamos a sumar muchos puntos, seguro”, afirma.

El Jerubex Santiago sigue firme en su máxima: sólo se mira al siguiente rival, o como mucho al objetivo de “sumar dos o tres victorias seguidas para después ver que te has acercado en la tabla”. Los rivales directos perdieron todos la pasada jornada, aunque es una jornada menos.