Manu Mosquera ya cumplió su sueño

El delantero del Deportivo Manu Mosquera cumplió ante el Alavés en la Copa del Rey el “sueño” de debutar en partido oficial con el conjunto coruñés, en el que se formó.

Mosquera fue una de las novedades en la alineación de Fernando Vázquez, se situó por detrás del delantero y rindió a buen nivel ante el equipo de Primera División. “Desde que entré en el club era mi sueño debutar en partido oficial con el Deportivo y ayer se dio la oportunidad y salí a disfrutar y a pasarlo bien y estoy contento”, comentó en una rueda de prensa telemática.

La temporada pasada, Mosquera debutó en Segunda División con el Extremadura, con el que jugó cinco partidos, tres como titular, a las órdenes de su padre, que esta semana ha recuperado su puesto de entrenador en el equipo de Almendralejo. “Al final, mi padre es mi ejemplo a seguir y antes del partido me dijo que disfrutase y que fuese yo mismo, que me dejase llevar. En cierta manera me ayudó el consejo”, comentó el delantero.

Uno de los partidos que jugó la temporada pasada fue el de la victoria del Extremadura en Riazor (2-3), uno de los resultados que contribuyó al descenso del Deportivo a Segunda B, categoría a la que le acompañó el equipo extremeño. “El año pasado me tocó vivir una situación extraña, en cierta manera estaba contento de poder jugar en Riazor, de jugar con la camiseta del Extremadura, porque es el equipo de mi padre, pero el resultado no me hizo salir del todo contento, aunque son cosas del fútbol”, señaló.

El atacante deportivista, que este mes cumplirá 22 años, se consideró jugador del filial, de Tercera División, si bien precisó que trabajará “mucho” para intentar entrar en los planes del primer equipo.

Adri Castro vuelve al trabajo. El delantero del Deportivo Adri Castro se reincorporó a los entrenamientos con el primer equipo, con el que todavía no ha debutado, después de haber superado la COVID-19. El atacante se había perdido los primeros entrenamientos del año después de que a finales de diciembre se confirmara su positivo en coronavirus.

Tras haber cumplido la cuarentena y haber dado negativo en una PCR, Castro se entrenó en la Ciudad Deportiva de Abegondo con normalidad. Fue una sesión de recuperación para los titulares que alineó el técnico deportivista, Fernando Vázquez, en el encuentro de este miércoles con el Alavés en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Junto a Adri Castro, salieron al césped once futbolistas, además del portero Alberto Sánchez. Se entrenaron una parte con el grupo y otra de manera específica Derik Osede, Borja Galán y Borja Granero, que arrastran molestias.

Miku y Uche Agbo, con problemas físicos, también tienen entrenamiento individualizado, según informó el Deportivo, que no reveló el nombre del contagiado de COVID-19 en la plantilla.