Manuel Castiñeiras: “Voy a continuar en el cargo; hablo a menudo con Jota Peleteiro”

Manuel Castiñeiras es un estandarte en el Compostela, y además, es la única persona en el organigrama que, a día de hoy, se mueve activa y públicamente. Su labor es la de tratar de conformar la plantilla que afrontará una nueva temporada en la Segunda RFEF. La situación de la entidad, a la espera de la firma que permita a Jota Peleteiro, a través de Ramalloc Sports, asumir el bastón de mando del club, que aún ostenta Antonio Quinteiro, congela cualquier opción de confirmación para seleccionar jugadores. Se le nota incómodo, más por no poder ser franco y abierto a la hora de hablar con él. Mide sus palabras como nunca lo había hecho, ni como jugador ni en su etapa como director deportivo, iniciada en 2016 y confirmada un año más tarde.

¿Cómo se siente al tener que trabajar en un período de transición como el que está atravesando el club?

La situación de este año es un poco particular. Vamos haciendo cosas con un poco de atraso en el tiempo por los condicionantes que tiene el club ahora mismo. Está siendo un periodo un poco atípico en cuanto a mi labor, comparado con años anteriores.

Su primer verano como director deportivo tampoco fue tranquilo ¿En qué se parece esta situación a la de entonces?

Aquel año fue complicado por diferentes motivos. Entonces hubo que construir un equipo desde cero, con solo dos jugadores que continuaban de la temporada anterior, en un período de tiempo muy corto. Fue complicado, pero son circunstancias diferentes. Ahora hay una serie de jugadores que tienen contrato, y hay una base para empezar a construir un equipo.

La entidad está en una transición. ¿Ha hablado con Antonio Quinteiro? ¿Ha hablado con Jota Peleteiro?

Sí, hablo a menudo con ambos.

¿Qué le comentan sobre sus funciones?

Me piden que siga haciendo mi trabajo, que siga contactando con los futbolistas que tenía en mente para reforzar al equipo. Así adelantamos trabajo y tenemos cosas hechas.

Contacta jugadores, sin embargo, el entrenador vendrá de la mano de Jota Peleteiro. ¿Es así?

Sí, en principio, la idea es esa, que traiga un entrenador de su mano.

¿Es Txema Añibarro?

Eso debe confirmarlo él.

¿Manuel Castiñeiras ha hablado con el entrenador?

No puedo contestar a la pregunta.

Si usted trabaja con los nombres que tiene en mente, alguien deberá darle el visto bueno. ¿A quién se los pasa?

Esos nombres los saben tanto la directiva actual como la posible incorporación de personas al club. Todos están informados de lo que tengo y lo que hago. En función de cómo quede el club, deberá ser el que mande el que tome la decisión definitiva.

Su primer trabajo está avanzado. ¿Tiene otros planes para, en caso de que la estructura de gestión entrante le dé un ‘no’ por respuesta?

Lógicamente. Siempre manejo una lista de jugadores bastante amplia de cuatro, cinco o seis jugadores por posición. En función del perfil de jugador que le guste al nuevo entrenador, se opta por uno o por otro. En esa línea trabajo. Cuando me siente con la persona que vaya a ser el entrenador, perfilaremos los jugadores que le interesan para poder firmarlos.

¿Usted avanza el contacto, pero no se cierra nada hasta que el Compostela no tenga entrenador?

Hasta que se clarifique la situación del club y de quién ocupará el banquillo, no debemos cerrar nada. Sí avanzar, tener cosas concretadas, pero hay que esperar el ‘sí’ definitivo de quien tenga que tomar la decisión.

¿No debería tener mano el director deportivo a la hora de decidir quién llega al Compostela?

Evidentemente, el director deportivo es quien marca la pauta, pero tiene que haber un consenso con el entrenador para definir el perfil del futbolista, como he hecho otros años. Si el técnico quiere tener tres delanteros, tú no puedes traerle dos. Lo normal es llegar a un entendimiento. No sería razonable por mi parte hacer la plantilla sin contar con él.

¿Eso significa que la gente que tiene contrato no tiene el futuro asegurado en la SD?

Es un tema que está ahí. Lo normal es que los contratos se respeten. Pero son cosas que se hablarán con quien corresponda, en su momento, una vez se produzca el cambio de poderes y tras evaluarlo con el entrenador. Todo debe hablarse, aunque los contratos son para respetarlos.

¿Se siente cómodo Manuel Castiñeiras trabajando en esta situación?

Es diferente, algo que no había vivido hasta ahora. Intento adaptarme a las circunstancias que hoy en día tiene el club. Ahora mismo estamos en una transición y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible dentro del período en el que nos encontramos.

¿Se le ha ofrecido a usted ser el CEO del club?

Para nada. Mi cargo es el de director deportivo. Nadie habló conmigo de nada más en el club que no sea de esa función.

Pese al cambio de propietario, ¿seguirá como director deportivo?

Sí. Según las conversaciones que tuve, eso seguirá así. Es la idea. Deberá anunciarlo la persona que corresponda, el día que se confirme el traspaso de poderes. Yo he tenido conversaciones para seguir.

¿Le ilusiona el Compostela que tiene en mente?

Sí. Todos los años me ilusiona afrontar el nuevo reto, y este año, como no puede ser de otra manera, también. Vamos con algo de retraso en la planificación, en relación a otras temporadas, pero eso no quita que no sea un proyecto ilusionante y ambicioso. En las próximas semanas avanzará mucho y se verán cosas que puedan ilusionar también a la gente.

¿Le han birlado algún jugador al que había contactado o que quería incorporar al Compostela?

Tenía alguno apuntado que firmó en otro lado. No ha tenido mucho que ver con esta situación. Alguno fichó rápido en otro club sin dar mucho tiempo a tomar decisiones. Nos tomamos un tiempo con lo de Rodri (Veiga), y después de eso había que elegir entrenador, y, en ese intervalo, alguno de los futbolistas ya tenía destino. Aunque vamos con algo de demora en la planificación, no me preocupa.

Tiene una relación personal de hace tiempo con Rodri Veiga. ¿Cómo fue la conversación para anunciarle que no seguía?

Fue una charla sincera. Le expuse mis razones, por las que creía que no debía continuar, y las entendió perfectamente. Teníamos un contacto diario. Él fue abierto conmigo, yo lo fui con él, y me había pedido que le dijera las cosas como las pensaba. Así fue. Aunque hay una amistad entre los dos, hemos sabido separar lo profesional.

¿Le pareció acertada su decisión de ponerle al mando del primer equipo la temporada pasada?

Sí. Estaba preparado y, durante la primera vuelta, se demostró que había buenas razones. Se jugó bien, los resultados fueron buenos, pero en la segunda vuelta, si lo ves, puedes pensar que no. No hay que buscar un único culpable. Somos todos. Lo elegí convencido de que era el idóneo. Él demostró que estaba capacitado. Cuando las cosas se tuercen no hay que achacarlo solo a una razón.

A toro pasado todos sabemos mucho. ¿Manuel Castiñeiras se equivocó en algún momento de la temporada pasada?

Seguramente sí. Todos tenemos parte de responsabilidad. Yo tengo mucha, porque era el encargado de confeccionar la plantilla y elegir el cuerpo técnico. No puedo esconder mi responsabilidad. Hubo otros factores, aspectos de juego, asuntos negativos desde enero a mayo que afectaron en lo deportivo y lo anímico a la plantilla, e hicimos una segunda vuelta mala.