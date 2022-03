Manuela Raviña e Mateo Aller, do Club Atletismo Santiago, ó Nacional S20

Santiago. Manuela Raviña e Mateo Aller, do Club Atletismo Santiago, van xa cara o Campionato Nacional de pista cuberta Sub20. cita onde compiten nos 60 M. e en combinadas, respectivamente, nesta fin de semana en Antequera (Málaga).

Son parte do grupo de atletas galegas e galegos: un total de doce na categoría feminina e de dazanove na masculina. Todos figuran inscritas e inscritos na relación oficial da Real Federación Española de Atletismo (RFEA) composta ata por un total de 475 deportistas achegados de practicamente toda España.

Entre a expedición galega, segundo a nota de prensa da súa Federación “hai importantes bazas como a dos nosos e nosas catrocentistas presentes nas figuras tanto de María Fernández como de Jorge Román Leiros, terceira e cuarto mellor rexistro respectivamente dos participantes. De igual modo moita atención a outra importante distancia como é a dos 1.500 m. na que estaremos representados polos debutantes nesta categoría Hugo García do Celta e Iker González da Atlética Lucense”, sinalan no coumunicado.

E veremos o que son capaces de facer os subcampións de Galicia absolutos dos 3.000 m. Antía Castro do Ourense Atletismo e o lucense Antón Domínguez e que estarán acompañados polo céltico Mateo Rodríguez.

“Hugo Vázquez do Marineda, en excelente estado de forma que o levaron a facer a mellor marca nacional sobre os 50 valos recentemente,ten calidade para estar na loita directa polo título nacional, sen esquecernos de David Vicente cuxas aspiracións pasan por acadar un posto importante na finalísima”, indican desde a Federación Galega.

Nos lanzamentos destacada presenza tanto de Samuel Lema do Negreira como da subcampioa nacional Sub18 do ano pasado Xiana Lago do Ría Ferrol “os cales acreditan a segunda mellor marca dos inscritos no concurso de peso”. No foso de area, convén darlle máxima atención “ao excelente estado de forma de Alba Cuns que a fixo estar nada menos que na pelexa polos metais do pasado nacional absoluto no concurso de triplo”. E haberá que agardar en que estado se atopa outra emerxente triplista, Diaou Diallo, do Ria Ferrol, entre outros protagonistas deste Nacional Sub20. REDACCIÓN