Marc Márquez celebra que ya puede jugar con la moto “y eso es bueno”

motociclismo. El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) celebró este martes poder jugar con la moto", algo que "hacía tiempo que no lo podía hacer", aunque insistió en que "todavía queda un poquito" para alcanzar el cien por cien físicamente. "Lo importante es que la evolución era muy positiva y era lo que se estaba buscando en este caso; comenzar en Aragón, el test de Misano y poco a poco ir mejorando para que la evolución fuera positiva siempre, porque, a veces, puede pasar que en una rehabilitación des pasos atrás. Pero se han dado pasos firmes, lo hemos gestionado bastante bien y, sobre todo, me he sentido competitivo. Ya podía jugar con la moto y esto es bueno porque hacía tiempo que no lo podía hacer", afirmó en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0.