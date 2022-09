Marc Márquez: “Hay aún una posibilidad de correr en MotorLand”

“¿Qué si hay una posibilidad de correr el Gran Premio de Aragón? Está claro. ¿Qué si me encuentro más o menos bien lo voy a intentar? Ya me conocéis, pero también tengo que saber escuchar y saber qué posición me toca tomar ahora”, comentó Marc Márquez en declaraciones al canal de paho DAZN durante el test realizado en Misano.

El ocho veces campeón del mundo dejó claro que si había acudido a estos test es porque su “intención es volver lo antes posible”, aunque, tras acabar “satisfecho” en el Marco Simoncelli, advirtió que lo hará cuando tenga “garantías de terminar una carrera”.

“Cuando he bajado de la moto la primera vez, había una sonrisa porque vuelves a sentir la adrenalina. Estaba contento e ilusionado y estoy contento de cómo ha ido”, añadió el catalán, que no esconde que todavía están “lejos de las otras marcas” y que “hay trabajo por hacer”.

En este sentido, “a nivel de ritmo”, el de Cervera sabía que me le iba a costar “muchísimo”. “Incluso salía del box y cada tanda era un precalentamiento hasta que no empezaba a rodar rápido”, apuntó. “He podido comprobar que, para hacer una carrera entera, me queda trabajo por hacer”, añadió.

“Este test de Misano ha sido una gran prueba de fuego. La recuperación está siendo más rápida de lo que se esperaba, pero estoy trabajando día y noche para intentar volver lo antes posible a competir, es el objetivo, pero siempre respetando los tiempos y sobre todo, el cuerpo”, sentenció Márquez.

PESAR POR LA MUERTE DE ISABEL II. La Fórmula 1, a través de su presidente y director ejecutivo, el italiano Stefano Domenicali, lamentó el fallecimiento de la reina Isabel II y destacó su dedicación al servicio público.

“Durante más de siete décadas dedicó su vida al servicio público con dignidad y devoción e inspiró a mucha gente en todo el mundo. La Fórmula 1 envía su más sentido pésame a la Familia Real y al pueblo del Reino Unido y la Commonwealth”, indicó en declaraciones que publica la web oficial de la competición automovilística.

La escudería Alpine, de la que forma parte como piloto el español Fernando Alonso, se sumó a las condolencias en un comunicado en el que “lamenta profundamente el fallecimiento” de la reina. De ella dice que “ha inspirado a muchas generaciones a actuar con tolerancia, amabilidad y equilibrio... Estamos orgullosos de ser parte del Reino Unido con muchos ciudadanos británicos y de la Commonwealth como empleados”, señala BWT Alpine.