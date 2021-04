Márquez asume que “aún no toca” pensar en el título

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), que el pasado fin de semana volvió a competir en el Mundial de MotoGP, aseguró este martes que no se marca “ningún objetivo” a nivel de resultados este año y que solo quiere divertirse y “poder pilotar” como le gustaría, pero también avisó de que no va a “descartar nada después de la tercera carrera”, a pesar de que “aún no toca pensar en el título”.

“No me marco ningún objetivo, solo que a final de temporada tenga las mismas sensaciones sobre la moto que tenía a final de 2019. Que me divierta encima de la moto, que pueda pilotar como quiero yo. Ese es el principal objetivo para acabar fuertes 2021 y empezar bien 2022, pero tampoco voy a descartar nada después de la tercera carrera. Carrera a carrera, partido a partido iremos viendo cómo estamos e iremos improvisando sobre la marcha”, explicó Márquez en una entrevista a Europa Press.

Tras su séptimo puesto del domingo en Portugal, el piloto reconoció que vivió “un fin de semana especial” en Portimao, donde experimentó “una mezcla de emociones y sensaciones”, pero también “una liberación” cuando llegó al box y finalizó “todo un fin de semana de tensión y vuelta a la normalidad”.

En cuanto a su brazo derecho, que le obligó a estar fuera del Mundial durante nueve meses, reconoció que aún lo tiene “resentido porque solo han pasado dos días” desde la prueba lusa. “Lo importante es que son agujetas a nivel muscular, molestias en el hombro, pero en cuanto a la fractura todo está muy estable y no ha habido ninguna molestia, que es lo que más preocupaba a los doctores. Cuestión de tiempo son las palabras que más me han repetido estos últimos nueve meses. Paciencia, el tiempo lo arregla todo”, valoró.

Durante todo este tiempo, el catalán “lógicamente” se preguntaba “que pasaría con la velocidad”. “Y velocidad he podido ver que la tengo, que a una vuelta era capaz de ser relativamente rápido y que no se me ha olvidado ir en moto”, explicó.

Avanzó que la plena mejoría “no llegará en la siguiente carrera”. “Pero que sea lo antes posible. Si por mí fuera pensaría en el título en la siguiente carrera, pero aún no toca. Toca seguir poniéndome en forma y cuando me encuentre realmente preparado a ver si estoy a tiempo de luchar por podios y por victorias. Este sería el principal objetivo de este año”, esgrimió.