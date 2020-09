“Más bien apunto al inicio del fútbol aficionado a primeros del próximo año”

Marcos Martínez, que ya formaba parte de la junta directiva del CD Boiro, respondió afirmativamente a la petición de sus compañeros, este verano, de que asumiera la presidencia tras dejarlo Marcos Yáñez, Changui. Analiza la situación, sobre todo en las vertientes económica y deportiva, antes de comenzar un curso atípico y conflictivo.

¿Fue complicado tomar la decisión de presidir el CD Boiro? ¿Puede explicar el proceso?

Bueno, yo llevo relacionado con el CD Boiro desde hace muchísimo tiempo. Empecé en el club con once años, y hasta que me retiré con 31, toda mi etapa futbolística estuvo ligada al club. Después, en diversas etapas desempeñé diversos roles dentro del club, como directivo, director deportivo... Llevaba cuatro o cinco años desligado, y hace dos, cuando se produjo la salida de la presidencia de David Places, un grupo de gente que teníamos vinculación con el CD Boiro nos convertimos en las personas que intentaron echarle valor para hacer frente a la situación en la que estaba la entidad. De ese grupo salió la opción de nombrar presidente a Changui. Yo pasé a formar parte de la junta directiva, junto a otros compañeros.

Pero este verano, de forma no sé si imprevista, Changui lo deja.

Efectivamente. Este verano, sorprendentemente o no, porque nosotros ya sabíamos cómo estaba la situación, Changui nos comunica que, por una serie de problemas personales, tiene que abandonar la presidencia del club. Y para continuar con el proyecto inicial, los compañeros me piden que sea yo la cabeza visible. Poco tuvieron que convencerme para que aceptara.

Es decir, que hablamos de un presidente no presidencialista...

Yo estoy acostumbrado a evitar protagonismos y presidencialismos, no creo en ese tipo de figura, el presidente que toma todas las decisiones. Creo en el grupo de trabajo y en los compañeros que en este caso están a mi alrededor, que básicamente somos la fuerza del club en estos momentos: yo sin ellos no sería nada, y el protagonismo mío se ciñe a decir que soy el presidente, pero el trabajo lo tenemos bien parcelado: la fuerza de este club es la gente, el conjunto. A lo mejor soy un presidente atípico, pero es mi manera de trabajar: entender que el grupo está por encima de las individualidades.

Empieza, o se renueva en todo caso, una gestión. Hay que ir por partes: primero el apartado económico, crucial. Ahí sí que debe haber continuidad.

Nosotros, cuando nos hicimos cargo del club, sabíamos que la deuda que se comunicó en la asamblea no era real, sino mucho mayor a lo que se nos estaba diciendo. Nuestra sorpresa fue que la deuda, después de hacer una auditoría, ascendía a 416.000 euros: ésa era la cantidad que el club debía cuando David Places dejó la entidad. A día de hoy, dos años después de coger nosotros la entidad, la deuda real del CD Boiro asciende a 56.000 euros. Es decir, creo que en el aspecto económico, y los números están ahí para demostrar, en mi humilde opinión hicimos una muy buena gestión.

Hay que seguir, rematar el trabajo realizado. ¿Cuándo estará esa deuda a cero?

Nuestra intención es que en cuatro años el club esté totalmente saneado. ¿Que prevalece la situación económica sobre la deportiva? Evidentemente, la situación deportiva debe ir de la mano de la económica: si la entidad no tiene recursos para poder invertir en la parcela deportiva, el CD Boiro no va a poder crecer, y nuestra intención a corto plazo es amortizar la deuda, dejar el club saneado, pero sin olvidar la parcela deportiva: intentar hacer una plantilla competitiva para ascender a Tercera División es el objetivo para los dos próximos años.

Changui siempre defendía el valor local, un CD Boiro de cantera.

La filosofía sigue siendo exactamente la misma. Cuando cogimos el club, dentro de las directrices que nos marcamos, el aspecto deportivo se basaba principalmente en dar salida a jugadores del Barbanza, a la escuela de fútbol municipal, que tiene cerca de 400 niños ahora. Creemos que ése es el camino que un club como el Boiro tiene que seguir. Eso no quita que en algunas demarcaciones tengamos que recurrir a gente de fuera de la comarca del Barbanza, al no tener ese perfil de futbolistas determinados.

En el terreno de la competición vaya lío hay montado, con los clubes negándose a jugar con mascarilla o a pagar test, llegado el caso...

Lo primero que defendemos los clubes es la seguridad del futbolista. Y después, un club aficionado, de Preferente, cuya capacidad económica se va a ver mermada por la pandemia, que va a perder una serie de recursos: por aficionados, cantina, publicidad... La gran mayoría de los clubes de Preferente Norte, 20 de 23 equipos, no estamos por la labor de iniciar la competición a cualquier precio. Queremos empezar, pero con una serie de garantías y evitando toda la responsabilidad que pueda haber por posibles contagios de covid. Entendemos que la federación, o las administraciones, tienen que ayudar al fútbol aficionado a intentar cubrir esas exigencias que ellos ponen sobre la mesa.

La obligación de entrenar y jugar con mascarilla...

Sí, la exigencia de la mascarilla, o la realización de test o de todo tipo de control que se puedan establecer. En el caso de la mascarilla, no vemos con buenos ojos la obligación de jugar con ella. Yo creo que la gente que toma este tipo de decisiones desconoce por completo la situación de un futbolista sobre el campo. Hacer este tipo de esfuerzos durante 90 minutos, y hacerlo con mascarilla... eso es totalmente ilógico e incluso contraproducente.

Después de todo, y a día de hoy, ¿usted cree que, como está planificado, la liga de Preferente empezará el próximo 1 de noviembre?

Tengo muchísimas dudas, a día de hoy. No me considero una persona pesimista, pero viendo cómo está el panorama, cómo está la situación sanitaria, creo que el fútbol aficionado no debería arriesgar lo más mínimo a empezar las competiciones si no hay una seguridad en todos los aspectos que lo rodean.

¿Mira ya a una fecha alternativa para ese comienzo?

Yo apunto a que el fútbol aficionado más bien empezará a comienzos del año que viene y no en esta situación, porque creo que a día de hoy no hay seguridad respecto a ninguno de los aspectos sobre los que estábamos hablando. Es difícil hablar de la temporada, de plantillas, objetivos deportivos y demás cuando hay tanta incertidumbre sobre la seguridad del juego.