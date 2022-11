Más Copa: el Celta, a evitar un nuevo fiasco ante el Algar

Vigo. El Celta encara sin confianzas su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Club Deportivo Algar, después de ser eliminado por el Atlético Baleares y el Ibiza, ambos equipos de Segunda división B, en sus últimas dos participaciones. El choque, que ha corrido riesgo de no celebrarse por no encontrar un escenario acorde a las exigencias de la Federación Española (RFEF), se jugará finalmente en el estadio Francisco Artés Carrasco, donde los aficionados locales no podrán disfrutar del internacional español Iago Aspas, a quien Carlos Carvalhal ha dejado en Vigo.

La escasez de aforo y la no idoneidad del césped artificial del campo algareño descartaron esa opción, y la del recinto en el que el Efesé es local en LaLiga SmartBank también fue rechazada porque está en pleno proceso de resiembra y el terreno de juego presenta un estado que la RFEF considera inapropiado.

En la noche del viernes, y tras las gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Lorca, se optó por trasladar el choque al Artés Carrasco, con capacidad para 8.000 espectadores.

OTRAS ELIMINATORIAS: Arenteiro-Almería

Coruxo-Eldense

Manresa-Pontevedra

Ourense CF-Alcorcón EFE