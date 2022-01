Más problemas para Sainz mientras se reafirma Al-Attiyah

Madrid. Carlos Sainz (Audi) perdió este viernes 41’23” respecto al ganador Orlando Terranova al sufrir por segundo día consecutivo problemas en el amortiguador y finaliza así una primera semana del Dakar “dura” tras un inicio que consideró “inaceptable” al haber un “error claro” en el libro de ruta.

“Duro. Duro porque ya el primer día empezamos con una situación inaceptable. Ya en frío, sin el calor y la tensión del momento, había un error claro en el libro de ruta; que no se haya hecho nada para parar la carrera antes o no tener en cuenta ese trozo me parece una cosa gravísima y para mirar de cara al futuro”, aseguró. “La etapa fue otra vez dura porque a los 40 kilómetros noté un problema en el amortiguador, que esta vez fue un problema de montaje de ayer; que se montó deprisa y corriendo. Tuve que esperar a Peterhansel, que tenía un amortiguador de recambio y lo cambié, pero después iba detrás de mucho polvo y fue imposible adelantar a algunos coches. Al final perdí una rueda, que menos mal que no pasó nada”, comentó al llegar al campamento.

“Estoy contento salvo por los problemas, que los hemos tenido donde menos los esperábamos. Nos esperábamos problemas en la parte del software y la batería del coche y al final estamos teniendo problemas en los amortiguadores, que no deberíamos de tener; pero los vamos a solucionar. Todavía queda mucho”, insistió. efe