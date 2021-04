Matías: “Hay equipos que, por intereses, tienen que estar en la Segunda B Pro”

Han pasado algunos días, pero en el vestuario del Compostela sigue instalada lo que Matías Vesprini admitió ayer que es “rabia” por los graves errores arbitrales sufridos en las dos últimas jornadas, en los partidos contra el Langreo y el Numancia. Esos errores han dejado sin opciones al Compos, aunque el objetivo de acabar el grupo entre los dos primeros para jugar el próximo curso en la nueva Primera RFEF estaba ya muy complicado sin ellos. Matías, en todo caso, ve algo más que simples errores.

“Hay rabia, porque son cosas que nadie vio, sólo lo vieron ellos (los árbitros). Sentimos que fue muy injusto lo que pasó, pero queremos acabar bien con nuestra gente. Con el Numancia y el Langreo fue muy injusto, creo que hay equipos que por intereses tienen que estar en la Segunda B Pro, y fue más por eso que por errores de los árbitros”, afirmó el jugador.

Y aclaró su postura respecto a lo sucedido en los dos últimos partidos: “No me refería sólo a los penaltis. Contra el Numancia la jugada de Miki y un balón que sacan con la mano debajo de la portería; contra el Langreo un fuera de juego a Primo saliendo de nuestro campo... son muchas cosas, no sé qué pensar aunque ahora ya no podemos hacer nada, sólo acabar lo mejor posible”, añadió.

Al lateral le queda la duda de saber qué hubiera podido hacer, a qué habría podido aspirar, el Compostela en las dos jornadas finales del grupo: “Podíamos haber estado hasta la última jornada luchando por algo. Es ese mal sabor de boca de saber qué hubiera pasado si no nos hubieran perjudicado en estas jornadas”, destaca.

Aunque también mira hacia adentro, y reconoce limitaciones propias en el Compostela: “El equipo está también un poco más cansado, la competición es más exigente que el año pasado y lo estamos notando. En nuestro caso, a lo mejor no son tanto errores sino más bien cansancio”, admite.

LESIONES. “Es algo que nos ha perjudicado bastante a lo largo del año. Los equipos te exigen más, y la competición al ser tan rápida e intensa, que una fase de 18 partidos es casi como una recta final de una temporada normal y te exige mucho cada semana, cada equipo rival; eso se nota, todos los equipos notan el cansancio de la intensidad de la liga”, explica.

PLANTILLAS. “Puede ser que también sea importante su profundidad. El Celta B tiene una plantilla bastante amplia, eso se nota cuando tienes gente en el banquillo. Por ejemplo, ellos en el banquillo tienen dos delanteros, dos extremos... y eso te permite que unos u otros descansen alguna semana y supone tener más frescura al final de la temporada”.

PARTIDO CLAVE. “No arrojamos la toalla nunca, pero el partido que nos marca el camino es el del Celta B. Dominamos durante 80 minutos y nos marcaron en los primeros diez. Pero ninguno llegamos a pensar ya está, se acabó. Yo creo que ese partido fue el que cambió un poco nuestro camino, veíamos la posibilidad de meternos entre los tres primeros y ahí pegamos un pequeño bajón. En esta segunda fase, hasta el último partido hemos peleado. El encuentro contra el Numancia no cambió objetivos, tras perder aún quedaban quince puntos en juego, enfrentamientos directos... perder en casa contra el Numancia te puede pasar porque es un equipo intenso y preparado para subir”.

RIVALES. “Me sorprendió para bien el Zamora, quizá es el que más me gustó. Deportivo y Numancia, sobre todo éste, me gustó la intensidad que tenían. Pero ninguno me ha decepcionado, la verdad”.

TRABAJAR SIN OBJETIVO. “Competir bien cada día sale de cada uno de nosotros, cada día queremos mejorar más, queremos acabar bien, ganar los dos partidos que quedan, y eso hace que el ritmo de entrenamiento no baje, ya que tenemos las mismas ganas y trabajamos con la misma ilusión”.