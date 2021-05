Máximo de 150 inscritos en el tercer ‘Xtosín Trail’

POPULAR El próximo día 13 de junio, desde las diez de la mañana, y con un máximo de 150 participantes, tendrá lugar la tercera edición del Xtosín Trail, con salida y llegada en la rúa da Rambla de la localidad de Porto do Son. Los participantes tendrán que completar un recorrido de 14’5 kilómetros, en su mayor parte de tierra aunque con dos cruces en tramos de asfalto, en los concellos de Porto do Son y Lousame. La prueba tiene un carácter popular, no se incluye en ningún calendario federativo, y pueden participar mayores de 18 años. ECG