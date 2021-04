“Me parece una idea bonita la opción de poder jugar algún día la WNBA”

Me parece una idea bonita, me gusta mucho la opción de poder jugar algún día la WNBA. Claro que me lo plantearía. En España es un poco difícil de compaginar, pero sí que me lo plantearía.

¿Haber ganado la Eurocup aporta más seguridad para afrontar la pelea por el título a nivel nacional?

Sí, porque cuando vienes de ganar te pilla mucho más motivada para decir “ahora de cabeza al río para lo que queda”.

El próximo año se va a encontrar con otro equipo gallego en Liga Femenina Endesa, tras el ascenso de Uni Ferrol, que se une al Ensino de Lugo. Aunque su corazón estaba con el Celta le alegrará poder jugar dos veces en su tierra.

Me habría hecho mucha ilusión que ascendiese el Celta. Tuvieron un poco de mala suerte al final pero no se tienen que rendir, tienen que seguir porque llegarán. El baloncesto se lo acabará devolviendo y les devolverá el ascenso. Me hace mucha ilusión que Ferrol esté, porque yo podré viajar a mi casa y estar en mi tierra dos veces.

Hace unos meses, cuando le preguntaba en estas mismas páginas si se veía con opciones de acudir a los Juegos de Tokio me decía que la cogían “muy cerca en el tiempo y a la vez muy lejos”. ¿Y ahora?

He estado trabajando toda la temporada para tener opciones y poder llegar a ello. Todo lo que llegue que sea bienvenido. A mí claro que me gustaría y me haría mucha ilusión. Unos Juegos Olímpicos se dice muy pronto, pero es algo increíble. Me gustaría estar en ellos pero hay muchísimo nivel y muchísima competitividad en la selección española, pero yo seguiré trabajando lo que queda de temporada y será lo que decida Lucas.

En cualquier caso, en febrero formaba parte de la última convocatoria antes del verano, aunque finalmente no se podía celebrar por el coronavirus. Seguir contando para Lucas Mondelo y entrar en dinámica de la selección es muy positivo.

La última concentración ha sido corta, no se pudo entrenar por el COVID, pero de la de noviembre (en su primera convocatoria) aprendí muchísimo. Compartí cancha con jugadoras que son increíbles, cada concentración es como volver a aprender y es increíble estar en ellas.

¿Cómo fue esa primera concentración de noviembre? Muchas jugadoras suelen decir que en el primer entrenamiento les cuesta hasta ver el balón. ¿Realmente se nota tanto el salto?

Como éramos bastantes en la concentración todo se desarrolló con un poco más de calma porque había que introducir a más jugadoras. Lo viví como aprender de jugadoras que son muy veteranas y muy buenas y seguir formándome.

Por delante aguarda un verano ilusionante a nivel de selección, con el Europeo apenas un mes antes de los Juegos. Con ambos eventos tan próximos, ¿cobra mayor importancia de lo habitual el Eurobasket por el efecto que pueda tener el papel de la selección en Valencia de cara afrontar los Juegos Olímpicos?

Son dos competiciones muy bonitas y estaría muy bien que se pudiesen competir y ganar las dos, tanto viéndolo desde dentro del equipo como si me toca verlo desde fuera. Yo he visto todos estos años a la selección española y es un lujo verlas jugar, así que tanto si formo parte del equipo como si no ahí estaré, porque es un baloncesto muy bonito de ver y que me encanta.