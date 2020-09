Vicente Sanchís, un señor árbitro

El Real Madrid logra el primer título, con Alfonso Martínez como máximo anotador de ese equipo y de un campeonato de seis clubes. Estamos en 1957. Vicente descubre los aros canteranos. Juega en el CB San Fernando L’Hospitalet y le sale barba en el Santfeliuense y el Hospitalet antes de colgar las zapatillas de jugador (All Star de lona, quizá) tras cuatro temporadas en un colegio de nombre premonitorio: el Santiago Apóstol de la citada ciudad barcelonesa, mapa de su vida veinteañera.

OPINIÓN INVITADA Víctor Tobío, subdirector de EL CORREO ahora jubilado, sigue escribiendo en estas páginas como columnista. Apasionado del baloncesto y de todo el deporte, culé con corazón obradoirista, tiene un vínculo especial con Vicente Sanchís, así que pocas personas tan indicadas como él para opinar sobre este grande de nuestro basket: “Vicente forma parte de la historia del baloncesto español de los últimos cuarenta años. Asentado en la comarca compostelana desde hace tiempo, ahora, ya retirado, se dedica a ver los toros desde la barrera. Le conozco personalmente desde hace unos pocos años pero los suficientes como para saber de su agudo sentido del humor y de su fina ironía. A diario me toca sufrirlo en las largas caminatas que hacemos por los lugares más recónditos de esta bendita ciudad. Acompañados por otro buen amigo, Juan, es fácil escucharnos discutir sobre todo de lo que acontece alrededor de nuestro Barcelona. Y es que no hay manera de que un andaluz, un catalán y un gallego se pongan de acuerdo sobre si Messi debería o no irse del Barça. Ahora, con la perspectiva que dan los años, la verdad es que, discusiones al margen, es un placer conocer las vivencias de un hombre que lo fue todo en el mundo del arbitraje, en el que comenzó desde abajo y llegó a lo más alto en un entorno súper competitivo. Y, mientras tanto, seguiremos con nuestras caminatas diarias, discutiendo y contando nuestras particulares batallas deportivas y de otro tipo”.