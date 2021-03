“Me voy a dejar la piel por conseguirlo, pero si no es así el mundo no se acaba”

Una vez sale el sorteo el día anterior puedes analizar un poco los puntos fuertes de tú rival, qué hace, qué no hace, si ha cambiado algo de su última competición a esta, para plantear una estrategia de cara al día siguiente. Hay gente que le da muchísima importancia a eso, pero yo considero que tienes que luchar de la forma que tienes que luchar. Puedes echar un vistazo para estar prevenida de si hace algo diferente o peculiar, pero creo que no está todo ahí.

Seguramente sí, porque cuando fui al Mundial a Kazajistán era el primer clasificatorio que había para Tokio, y era mi primer Mundial sénior. También fue bastante impactante, pero ahora cada vez quedan menos plazas, cada vez es más importante, hay más presión, sabes que te lo juegas todo en este y en el Preolímpico mundial. Yo no me meto más presión, pero sí que es diferente a cuando vas a competir a un simple Campeonato de Europa, o a un simple Mundial.

Tenía que bajar cuarto kilos, y si el campeonato fuera antes que la concentración me daría igual, pero como la concentración era previa no quería estar más preocupada pensando en tener que bajar de peso y recortar comida de aquí y de allá que de entrenar. Preferí no bajar y aprovechar la concentración al máximo, no ya de cara al torneo de Kiev, sino de cara a los Preolímpicos, no quería entrenar para bajar, sino aprovechar el entrenamiento.

Me encontré mucho mejor. También es verdad que como tengo que dar el peso para el Preolímpico el día 19 en este campeonato me subí al peso de arriba, para poder entrenar sin estar pendiente de tener que bajar el peso. Quieras que no, cambiarse de categoría siempre es un poco más complicado, porque esa gente está asentada en el peso, pesa más que tú... Pero en general la competición fue bien, después del parón enorme que tuvimos por la pandemia, que hacía que no acabara de encontrarme del todo bien, esta vez sí que noté que poco a poco vuelven las sensaciones anteriores al COVID.

Ha podido compartir entrenamiento con luchadoras internacionales, un plus que no tiene en su día a día en Pontevedra.

Más que por este clasificatorio continental, ¿sus principales opciones pasan por el siguiente, que se celebrará a nivel mundial?

Sí, por supuesto, porque Europa es una de las potencias en lucha. En el clasificatorio a nivel mundial las mejores ya estarían clasificadas, y siempre puedes tener un poco más de suerte si tienes un buen sorteo en que te toque alguna un poco más fácil. Obviamente, hay más posibilidades en el Mundial.

Antes de la pandemia comentaba en estas mismas páginas que su objetivo más realista era París 2024, pues todavía tiene 23 años. ¿El aplazamiento hace que la opción de Tokio gane posibilidades?

¿Hay posibilidades de que vaya a Tokio? Sí, claro que las hay. Pero yo soy una persona muy objetiva y sé que es muy difícil. Y más ahora, que he estado estos días fuera y ves el nivel que hay y es brutal. En Ucrania parecía la guerra, la gente estaba preparándose para lo que venía encima, así que eres realista. Sé que voy a ir al Preolímpico y me voy a dejar la piel por conseguirlo, pero también soy objetiva y pienso que si no es así el mundo no se acaba. Voy a seguir entrenando, voy a seguir como siempre, y si no sale, París es el próximo objetivo.

Disponer de un año más hasta los Juegos, aunque apenas ha habido competiciones y no siempre fue posible entrenar, ¿le ha servido realmente para dar un paso adelante?

Yo considero que sí. Pierdes algo de sensaciones al estar tanto tiempo sin luchar, la confianza que tenías también disminuye por no competir. Esa es la parte negativa. Pero en mi caso considero que me vino muy bien el aplazamiento de los Juegos y este parón que tuvimos, porque yo en la categoría de 62 kilos daba el peso muy fácil, por lo que en general todas las chicas eran más fuertes que yo. Gracias al parón que hicimos pude hacer más preparación física, cuidar más pequeños detalles de la propiocepción, centrarme en comer bien... Conseguí suplir unas carencias físicas que de otra manera no habría conseguido, porque con los entrenamientos de lucha y las pesas me costaba mucho subir de peso por el metabolismo que tengo. Con este parón, al hacer solo preparación física conseguí subir de peso y ahora soy muchísimo más fuerte, antes me movían para donde querían.

¿Cómo ha sido la vuelta a la competición tras la inactividad por la pandemia de coronavirus?

Es chocante, porque antes de la pandemia conseguí que se pareciera mucho el nivel de competición a como entrenaba, y después de la pandemia volví a competir peor de como entrenaba, fue un paso atrás. En un primer momento te impacta, pero acabas viendo que llevas un año sin competir y que poder estar aquí ahora es un regalo. En cuanto empiezas a entrenar, a coger el ritmo, a tocar a gente de alto nivel recuperas las sensaciones fácil.

¿Y ha podido recuperar ya también todas esas horas de tapiz que le faltaban?

Yo considero que ahora mismo estoy en el punto que estaba antes, la única diferencia es que cuando me subo al tapiz tengo que creérmelo. Me falta estar compitiendo habitualmente, porque entrenando me veía bien, luché combates estando de concentración y salió todo genial. La última competición, en Kiev, fue mejor que en Niza pero noto que me falta ese hambre por querer ganar, saber lo que vales, no dudar... Eso lo recuperas compitiendo.