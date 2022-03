Medio millón de euros na reforma e ampliación da Sangriña, en A Guarda

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo este mércores un encontro de traballo co alcalde da Guarda, Antonio Lomba e a concelleira de Deportes, Montse Magallanes, para tratar as cuestións sobre a reforma e ampliación do pavillón da Sangriña. O mandatario galego comprometeu un investimento de medio millón de euros para a reforma e ampliación da Sangriña co obxectivo de que o proxecto para o novo pavillón solucione a situación “inadmisible” que atravesa o Mecalia Atlético Guardés, un dos “equipos senlleiros da nosa comunidade”. Este anuncio prodúcese tan só tres semanas despois de que Lete Lasa expresara ante a directiva da Federación Galega de Balonmán e do Guardés, a súa “profunda preocupación” ante o “futuro incerto” dese equipo feminino. REDACCIÓN