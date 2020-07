Melide cancela os eventos deportivos do mes de agosto por mor do coronavirus

Melide. Melide non terá eventos deportivos durante o mes de agosto. A decisión, consensuada entre as diferentes asociacións, clubes e a Concellería de Deportes, chega despois de ver que a situación da pandemia do coronavirus aínda non está controlada e é necesario evitar as aglomeracións e o contacto físico.

Seguindo a mesma liña que se emprendeu o 14 de marzo cando a concellería que dirixe José A. Prado decidiu suspender a actividade deportiva local na que participaban máis de medio milleiro de persoas ou a non celebración da carreira Os 21 do Camiño, o Concello de Melide toma de novo a decisión or seguridade e responsabilidade colectiva.

Así pois, o campionato de fútbol sala que se celebraba durante todo o mes no polideportivo municipal organizado polo Clube Cire de Melide e que este ano chegaría a súa corenta edición queda cancelado ata o vindeiro ano. Tampouco se celebrará o día da bicicleta, iniciativa do Clube Ciclista Melidense, que era un dos eventos deportivos familiares máis multitudinarios da vila. “Parécenos que é a mellor decisión e tan só será unha paréntese, xa que deporte e benestar volverán a estar collidos da man no 2021”, sulíñase. ecg