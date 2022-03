Pustovyi, Ucrania y el Obradoiro

VIDEO DE LA ACB Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, y artífice con Víctor Pérez (técnico ayudante del Obra que trabaja más con pívots) de la mejoría de Artem Pustovyi durante sus años en Santiago (2015-2018), habla así al jugador ucraniano en el vídeo del área de prensa de la liga Endesa ACB (¡gran idea!) : “(Artem) Sabemos que están siendo momentos complicados para ti y para tu familia pero quería decirte que, tu otra familia en España, la familia del Obra, también está contigo, está preocupada por ti y está aquí para todo lo que puedas necesitar. Lo único que puedo hacer es mandarte todo nuestro cariño, todo nuestro amor y decirte aquella famosa frase de... ¡Vamos chicas!”, concluye Fernández, cuya simpática arenga arranca la única sonrisa de Pustovyi en ese vídeo donde él define así a su ex entrenador y a Santiago: “(Moncho) Es un gran hombre, un buen entrenador en los dos lados, en la pista y fuera de ella. Sinceramente, Santiago es como mi segunda casa. Me siento muy a gusto allí, tengo todo el cariño de la gente”, dice antes de encarar la crudeza de la invasión rusa. “Intento mantenerme fuerte. Es una situación muy dura, y en estos momentos, el baloncesto me ayuda a mantenerme positivo, a no venirme muy abajo. Quiero dar las gracias a la gente que está ayudando a Ucrania, a los que nos ayudan enviando material a los civiles... A la gente que está en Ucrania, les pido que sean fuertes, ojalá todo esto acabe pronto”.