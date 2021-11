El central del Compostela Matías Vesprini fue uno de los protagonistas en el empate ante el líder Unión Adarve (1-1) con su gol de falta directa. En una conversación con EL CORREO el zaguero reconoce que solía lanzar los libres directos en categorías inferiores. Además, asegura que el punto conseguido dejó un sabor agridulce, y reconoce que aunque el año pasado fue duro a nivel de minutos le sirvió para crecer. El gol de Vesprini no fue fruto de la casualidad. El zaguero blanquiazul recuerda que entrena los lanzamientos de falta “desde pequeño”, pero reconoce que “los últimos años siempre había lanzadores y no tuve mucha oportunidad de hacerlo en partido”.

En esta ocasión, no estaban sobre el campo dos de los principales tiradores de falta del Compostela, Pablo Antas y Jordan Domínguez, en un grupo que destaca por tener jugadores que saben tocarla. En cuanto el árbitro señaló la falta, el central no lo dudó: “Me encontraba con confianza y lo pedí sin dudarlo. Al ver que daba para mi perfil izquierdo no me lo pensé, aunque por algún momento la vi algo lejos también me permitía darle más fuerza para que la pelota pasara la barrera y bajara”. Y así fue, el balón fue a parar a la escuadra de la portería de Parra.

Vesprini reconoce que solía lanzar las faltas en sus comienzos, en “fútbol base las del perfil zurdo las solía golpear”, pero “luego en el Celta ya había muchos lanzadores y al final los defensas lo solemos tener más complicado, parece que los de arriba golpean mejor y no siempre es así”, reconoce en tono de broma, recordando que su chicharro desmiente esta teoría.

Aunque viendo el tanto cualquiera aseguraría que es un gol que hubiese firmado el mismísimo Leo Messi, Matías no ve justificada la comparación: “Messi la hubiese ajustado un poco más, llega a tocar el portero, hay que mejorarla”.

El gol del zaguero sirvió para que el Compostela sumara un punto ante el Unión Adarve, un empate que dejó la sensación de “de perder dos puntos”, si bien “a medida que pasan las horas valoras más el punto aunque sin duda merecimos ganar, y debemos ver que en casa debemos ganar sea o no el líder”, explica.

Vesprini considera que “la categoría te demuestra que todo está muy reñido, y si no matas el partido y le das la posibilidad de llegar con vida al rival, en cualquier momento te puede dar la vuelta al partido, aun en casos que lo veamos controlado”.

Matías volvía esta jornada al equipo titular, un once en el que hacerse con un puesto se vende muy caro. Hay “una competencia sana y que nos hace mejores a todos”, reconoce el central de origen argentino. En ese sentido, admite que “el año pasado había sido muy duro a nivel de minutos, pero sin embargo he crecido mucho en todos los aspectos, por eso no he dudado volver, ya que soy joven y más que mirar los minutos debo mirar mi desarrollo para intentar llegar al fútbol profesional lo más preparado posible, ya que esa es mi meta y estoy en el lugar adecuado, con la gente adecuada, club, compañeros, etc”.

El defensa del Compostela se define como “un jugador que me gusta salir jugando, que me gusta tener el balón. A partir de ahí tanto en un lado como en otro me siento cómodo”, ya sea desempeñándose como central o en el lateral. “Seguro que esto lo lee el míster, entonces mejor dejar todas las puertas abiertas, de mediapunta soy muy bueno también”, bromea.

De cara a la visita al Navalcarnero, el domingo, Vesprini cree que “si nosotros estamos a nuestro mejor nivel es más importante que todo lo que engloba al rival”.