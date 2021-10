Meter la quinta, la meta del Santiago Futsal en su visita al IES Coruxo

Santiago. El Santiago Futsal busca meter la quinta esta tarde en la pista del Ganomagoga IES Coruxo, el Polideportivo Coruxo de Vigo (17.00 horas). Líder en solitario del Grupo 1 de Segunda B con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos, el colectivo blanquiazul es consciente de que mantener su excelente dinámica pasa por evitar los excesos de confianza.

Así lo expresa su técnico: “En cuanto nos confiemos nos van a pintar la cara. No somos un grupo talentoso y lo tenemos claro. La palabra que nos identifica es que somos obreros de la defensa. Cuando dejemos de ayudarnos y de estar concentrados, no tenemos jugadores desequilibrantes que nos puedan resolver el partido y si no afrontamos los retos como un grupo no vamos a tener buenos resultados”, argumenta José Carlos Martín, Chipi.

Con el único borrón de la eliminación en la Copa del Rey a las primeras de cambio, el entrenador del Santiago se muestra satisfecho con la evolución del bloque. “Fuimos capaces de hacer en pretemporada un grupo que trabaja junto y compacto, y cuando tenemos fisuras los porteros se están comportando increíblemente. Cuatro partidos, cuatro goles en contra, todo victorias”, celebra. “Vamos bien pero se ha visto un punto de inflexión esta jornada porque en defensa estábamos bien pero en ataque nos faltaban muchas cosas y creo que este es el primer partido que lo controlamos desde el balón, que generamos en ataque y se nos empiezan a ver los automatismos”.

Regresa el guardameta Brais tras perderse el último choque ante el Segosala (3-0) por precaución al arrastrar molestias. Podrá jugar ante el Coruxo, recién ascendido a Segunda B, que se sitúa sexto en la tabla con dos victorias de dos partidos en su cancha y un punto en sus desplazamientos, y que el pasado fin de semana fue goleado por el Cidade de Narón (6-2).

“Es un equipo que me encanta y me está generando muchísimas dudas a la hora de plantear el partido. Me encanta cómo juegan en el desorden. Sé que en el partido ordenado y táctico nosotros tenemos muchas opciones pero ellos tienen una capacidad para desordenar el juego y ser impredecibles que me sorprende”, detalla Chipi. “En su casa están espectaculares y sí que me extraña el resultado de la última jornada contra el Narón, que no había puntuado, pero no he visto el vídeo”. ÓSCAR DE LA FUENTE