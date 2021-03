Juampa: “Mi mayor sueño es poder jugar algún día en otra categoría, pero con el Compostela”

Han pasado ya años desde aquel 22 de agosto de 2015, cuando vivía el primero de estos 150 partidos en Segunda B, debutando con el Racing de Ferrol en Aranda de Duero. ¿Cómo recuerda aquella toma de contacto con la categoría de bronce?

Creo que tenía veinte años. Aquel Racing fue primero todas las jornadas, tenía un equipazo, y no me esperaba debutar ya en la primera jornada. Yo estaba feliz. Estaban mis padres, estaba mi novia, y lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo salir al campo y notar el salto de categoría de Tercera a Segunda B, que había muchísima más intensidad que el año anterior en el Órdenes.

La segunda mitad de esa temporada decidió hacer la maletas y probar suerte en el Atlético Astorga. ¿Qué aprendió en su primera experiencia lejos de casa?

Con veinte años estaba muy contento en el Racing pero no estaba jugando y decidí que lo mejor era tener minutos, pero sabiendo que arriesgaba y nadie me aseguraba que iba a jugar. Me fui con esa incertidumbre, pero a la vez siendo valiente. Me atreví a ir a una ciudad yo solo. Tal como estaba el Astorga, luchando por la permanencia, creo que fue atrevido por mi parte, pero me vino bien, porque los dieciséis partidos de la segunda vuelta los jugué todos. Creo que crecí y gracias a eso me llamó Fredi para el Boiro en Segunda B.

Son ya 150 partidos y seis temporadas en Segunda B. ¿Cuál ha sido el momento más bonito que le ha tocado vivir en todos estos años?

Quitaría una cosa buena de cada año. Sí recuerdo que en el Boiro, con veintidós años, jugué todo con Fredi, hicimos un buen año y disfruté muchísimo. Mi segundo año en el Coruxo, con los hermanos Montes, también disfruté muchísimo. Y también este año con el Compostela, claramente.

Y, ¿qué es lo que le faltaría por vivir? ¿Quizá un ascenso?

En mi primer año en Segunda B le tenía respeto y ganas, pero creo que ahora mismo, después de 150 partidos, con veintiséis años todavía tengo más ganas de seguir jugando y creciendo en el mundo del fútbol. Todavía soy joven y creo que estoy en el mejor momento y en el mejor equipo para crecer en ese aspecto. Quizá me falta un ascenso, como dice, y no me haría más feliz en ningún otro equipo que con el Compos, en casa, y con este año que estamos haciendo y disfrutando.

Después de tantas y tantas tardes en Segunda B ya conoce esta categoría de sobra. ¿Sueña con poder dar el salto al fútbol profesional?

En esta categoría la mayoría de los jugadores son conscientes de la dificultad, pero también de que si haces un buen año, tanto individual como colectivamente, sobre todo, después te llegan ofertas. Creo que sí que se puede dar ese salto, yo soy joven y creo que todavía lo puedo dar. Mi mayor sueño es jugar algún día en otra categoría, pero con el Compostela.

Estos 150 partidos son una etapa más en su vida como futbolista. Echando la vista todavía más atrás, toda historia tiene un comienzo; ¿cómo empieza la suya?

Desde los cuatro años empecé en el Conxo, aunque creo que nací con una pelota debajo del brazo. Nunca en mi vida tuve una PlayStation, nunca tuve una Game Boy, no quería quedarme nunca en casa, quería ir siempre al campo. Mis padres tuvieron que aguantar a su hijo y a un balón de fútbol al lado. Llevo toda la vida ligado al fútbol y estos 150 partidos llegan después de mucho sacrificio. Estoy contento pero tengo mucha hambre y ambición para crecer este año y dar ese salto que podemos dar.

Muchos de los grandes futbolistas se criaron jugando en la calle. Su caso también es similar.

Me crié en una urbanización que tiene dos campos de fútbol. Los sábados y domingos yo me pasaba allí de nueve de la mañana a nueve de la noche. Me tenían que ir a buscar mis padres al campo de Aldea Nova para ir a comer, si no, no iba. En toda mi infancia no tuve una Play, una Game Boy ni un puzzle; yo quería balones, balones y balones. De hecho, hoy en día tengo 32 balones sin estrenar en mi habitación. En mis cumpleaños lo único que quería era que me regalaran balones, porque iba el sábado a jugar al fútbol y perdía un balón casi todos los días, después de tantas horas allí.

Siendo niño incluso llegó a recibir la llamada para formar parte de la cantera de varios equipos de Primera División.

Cuando estaba en el Conxo, con diez o once años, llaman a mis padres el Dépor, el Celta y el Real Madrid. Estaban los tres en Primera División. Era un niño muy pequeño, y para irme al Real Madrid me tendría que ir allí, a la residencia. Era muy complicado, así que mis padres deciden el Dépor.

Usted era un niño que disfrutaba pegado a una pelota, y esa felicidad aún la transmite hoy en día cuando está sobre el campo.

Yo yendo a entrenar soy el hombre más feliz del mundo porque sé que voy a estar con un balón, con compañeros y jugando al fútbol. Es mi trabajo pero no es un trabajo. Somos unos privilegiados, para mí es un regalo estar jugando al fútbol. Disfruto cada día, cada entrenamiento. Yo entreno superfeliz, y eso que estamos en una situación que mucha gente lo está pasando mal, incluido mi familia. Hay que ser agradecido y valorar las cosas, y es lo que hago.

¿Qué significado diría que tiene para usted el fútbol?

Significa todo porque no solo he disfrutado, sino que tengo amigos que me llevaré toda la vida gracias al fútbol. Creo que mi familia también disfrutó conmigo del fútbol. También he aprendido y madurado en muchas situaciones que te da el fútbol, como los viajes, las horas de autobús con tus compañeros hablando, ves situaciones y circunstancias de otros chicos, lo que te hace crecer y madurar. Te regala muchas cosas bonitas el fútbol, pero hay que ser muy constante y perseverante porque el fútbol no tiene memoria y si un año te vienes abajo luego es muy difícil volver a estar en cualquier equipo.