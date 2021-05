Mientras hay vida, hay esperanza es el lema del Estudiantil

No hay tregua, no hay tiempo para lamerse las heridas. La última que recibió el Estudiantil, hace sólo tres días en Ribadumia, fue muy profunda y dolorosa, que la derrota (2-0) no reflejó bien lo que pasó, en especial en una primera parte dominada por el conjunto santiagués en juego y ocasiones; pero fue derrota, y el Estudiantil se ve muy lejos, a once puntos de distancia, de la zona de salvación. No hay tiempo para lamentos, para ver el paisaje: estar tarde (18.00 horas), en Santa Isabel, hay un Estudiantil-Pontellas: el quinto partido en catorce días para el equipo de Gelucho; y tras salir de una cauarentena por COVID.

El técnico del Estudiantil, por eso, está cuidando con mimo a su plantilla, con entrenamientos básicamente de recuperación y rotando jugadores para evitar en lo posible problemas físicos mayores. Hoy también lo hará. Y no es porque se fíe, en absoluto, de la visita a Santiago del Pontellas, colista del grupo por la permanencia en Tercera y virtualmente descendido (a veinte puntos de la zona de salvación, con 24, ocho partidos, por disputar).

En una competición tan igualada como la Tercera División de esta temporada, en la que es más fina que nunca la línea que separa el éxito del fracaso, nadie se fía de nadie. Y no está tampoco el Estudiantil, además, en condiciones de cometer ese pecado. Pero tampoco pierde la ilusión, las ganas de competir. Mientras hay vida, hay esperanza, es el lema que se ha planteado. Partido a partido: a ganar el que está más cerca y después mirar.

Como mucho, y exgarenado, el Estudiantil podría unir este duelo frente al Pontellas con el siguiente frente al Atios, hoy con los mismos 24 puntos que el equipo santiagués. Ganar estos dos duelos será la última esperanza para seguir. De momento el Pontellas: es colista y sin opciones, pero empató en su día con el Arenteiro, ya en 2.ª RFEF.