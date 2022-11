Miguel Heras ganó la Everest Trail

Madrid. El español Miguel Heras, de 47 años, ganó este martes en Nepal la décima edición de la Everest Trail Race tras imponerse en cuatro de las seis etapas, en cerrada lucha con el nepalí Summan Kulung, informó la revista Trail Run.

El bejarano, del equipo The Elements, partía en la última jornada con una renta de 13 minutos y 16 segundos sobre Kulung pero el perfil de la etapa favorecía al nepalí, un experto en bajadas como demostró en 2017 al absorber los 6 minutos que le llevaba el líder, el español Luis Alberto Hernando, que perdió en el último día. Los 29 kilómetros finales entre Tyangboché y Lukla decidieron este martes la décima edición de la Everest Trail Race by The Elements. EFE