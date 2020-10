Mike Daum, el mejor ‘fichaje’ para visitar a un Herbalife de doble cara

“Desde el punto de vista mental los jugadores están encantados de competir cada poco tiempo, es lo que les gusta, y aunque desde el punto de vista físico es más exigente, lo compensas con la adrenalina que genera la competición. Todos estamos muy contentos de poder competir tanto en estos tiempos que corren y aunque el nivel de exigencia es más grande para ellos y para el cuerpo técnico, estamos felices de que sea así”. Con esta reflexión, cargada de razón y que refleja a la perfección esta llamada nueva realidad, el técnico del Monbus Obradoiro Moncho Fernández asume que no es tiempo de quejas, ni de lamentos, sino de agradecer las pequeñas rutinas que aún puedan sobrevivir a la cruel pandemia.

En su caso la concentración del calendario les obliga a jugar 3 partidos en apenas una semana con viaje a Madrid y a Gran Canaria incluidos, pero en vez de mirar el vaso medio vacío, insiste el santiagués en aferrarse a la posibilidad de tener por delante una oportunidad más de demostrar el gran momento del equipo con la buena noticia añadida de incluir en la expedición a Mike Daum, superados por fin sus problemas en el tobillo. “Ya ha completado una sesión entera con el equipo, aún nos quedan dos sesiones más, y creemos que si todo va bien va a poder volver”, corrobora el entrenador compostelano, más prudente con el retorno de Ozmizrak, al que le augura aún “semanas” para estar junto a sus compañeros.

Agradecerá sin duda el Obra el retorno del ala-pívot americano ante un Herbalife Gran Canaria (mañana a las 13.00 horas) desorientado en la Liga Endesa (no gana desde la primera jornada y encadena 5 derrotas) pero firme en la Eurocup.

“Creo que es un gran equipo con grandes nombres y grandes jugadores. Todos los entrenadores nuevos necesitan tiempo, las cosas no se hacen de un día para otro como siempre hablamos, especialmente en esta pretemporada tan complicada para todos a la hora de trabajar”, enfatiza Moncho Fernández, que subraya: “Destaca su calidad en el uno contra uno, el ritmo de juego porque intentan correr mucho, no solo los exteriores sino también los pívots, destaca su rebote ofensivo con jugadores que son muy muy agresivos, su juego de pickandroll, el poste bajo de los aleros... Utilizan muchas trampas en lo defensivo y una variedad de recursos enorme en lo ofensivo”.

Las claves. Al Herbalife les están haciendo daño sus rivales en el juego interior, pues aunque cuenta con pívots de calidad y versátiles, no están cómodos en la pelea bajo el aro. “Los pívots van a ser importantes, no digo que será la clave del partido pero sí una de ellas porque el balance defensivo va a ser muy importante, las pérdidas van a ser importantes, también el 1c1 de los exteriores contra jugadores tan buenos como los que tiene Gran Canaria... así que reducir la clave del partido a una se me antoja complicado”, enumera el entrenador del Monbus. “Pero sin duda el trabajo que hagan nuestros pívots sobre Wiley, sobre Costello, sobre Shurna o Burjanadze va a ser muy importante. No solo en el rebote sino en todas las acciones defensivas donde ellos participan”, reitera: “Gran Canaria es un equipo muy polivalente que puede jugar con muchísimas estructuras muy diferentes”.

Su minuciosa disección del anfitrión mañana en las islas choca con su mutismo a la hora de responder qué opina sobre la exclusión de Calatrava (el colegiado que le pitó dos técnicas el martes en Madrid) en la designaciones de este fin de semana: “No lo sé, ni idea”. Quiere el Obra pasar página y centrarse en seguir sumando, y seguir creciendo.