Mila Martínez critica que el fútbol masculino discrimine a la mujer

México. La española Milagros Martínez rompió en 2019 una barrera en Japón, al convertirse en la primera entrenadora de un equipo masculino en el país. Tres años después critica que casi no se confíe en las mujeres para ser directoras técnicas en el balompié de hombres.

“En el fútbol masculino la mujeres tenemos las puertas cerradas. Desde que dejé de dirigir al Suzuka Unlimited en 2021 no he tenido ofrecimientos de un equipo masculino y no es algo que me sorprenda, pero me fastidia”, explicó este sábado a Efe la entrenadora del Juárez FC de la Liga mexicana femenina de fútbol. Aunque estuvo en el camino de ascender al Suzuka a la tercera división japonesa, la primera categoría profesional del país, Martínez no ha sido considerada por ningún otro cuadro masculino para asumir como entrenadora, por lo que aceptó la oferta del Juárez, que busca su primera clasificación a una fase final en México.

“A los directivos del balompié masculino les diría que nos den un voto de confianza. A nivel mediático para los clubes sería increíble porque podrían tener buena publicidad y a nivel de profesional no se van a equivocar”.

“Si después de meternos en este mundo de hombres seguimos vivas es porque podemos hacerlo”, añadió la preparadora de 37 años. Nacida en Fuentelespino de Haro (Cuenca) y con licencia de entrenadora UEFA Pro, es una pionera. Rodrigo Corona ( EFE)