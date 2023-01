Mingueza: “No está siendo la temporada del Celta que quería”

Óscar Mingueza, defensa del Celta de Vigo, admitió este miércoles que no están viviendo la temporada que deseaban, ya que su equipo está inmerso en la pelea por eludir el descenso a Segunda División.

“No está siendo la temporada que desearíamos porque estamos en puestos demasiado bajos, en una posición muy cerca de la zona de abajo, pero estamos creciendo como equipo”, analizó en su comparecencia ante los periodistas. En este sentido, el exfutbolista del Barcelona apuntó que la victoria contra el Elche fue “muy importante” para coger “confianza” de cara al exigente inicio de año que les espera.

“El primer objetivo es no descender, pero pensamos en plazos más cortos, en ganar partidos, y ahora estamos enfocados en el Villarreal. Confío mucho en este equipo y el objetivo de salvarnos lo vamos a conseguir, seguro”, destacó.

A nivel personal, achacó a la “falta de rodaje” que le costara entrar en el equipo titular en el arranque del curso, pues él siempre sintió que tenía la confianza del técnico argentino Eduardo Coudet.

“Aunque no jugaba mucho, el Chacho me venía a hablar y me daba consejos. Me decía que podía ser importante para el equipo. Ahora, por suerte, estoy jugando más”, comentó optimista Mingueza.

En cuanto al partido del próximo viernes contra el Villarreal, manifestó que una de las claves será minimizar las pérdidas para evitar los contraataques de equipo castellonense. “Sabemos que pueden jugar a muchas cosas. Tienen jugadores rápidos para salir a las contras como Samu y Yéremy Pino. Después, Gerard Moreno sabe girarse muy bien y lee muy bien los pases a los espacios. Tendremos que tener mucho cuidado porque ellos van a hacernos daños en las pérdidas”.

Gabri Veiga crece. Por otro lado, Gabri Veiga ha ascendido de forma oficial a la primera plantilla del RC Celta. El medio porriñés, de 20 años, pasará a lucir el dorsal 24 en la camiseta celeste. Esta temporada ya acumula 719 minutos en LaLiga con cuatro goles y una asistencia.

Tras una trayectoria brillante en el RC Celta B, Veiga da el salto definitivo a la élite profesional. Este magnífico rendimiento le ha llevado también a debutar recientemente con la Selección Española sub-21. Gabri debutó con el primer equipo el 19 de septiembre de 2020 en una victoria por 2-1 frente al Valencia CF. El medio sustituyó a Renato Tapia. Posteriormente, el 1 de octubre de 2020 sería titular por primera vez en un partido ante el FC Barcelona.

Manu Garrido refuerza el ataque del Celta B. El Celta B refuerza su ataque con la cesión hasta final de temporada del delantero Manu Garrido, de 22 años de edad, procedente del CD Leganés. Por si acaso, el conjunto celeste se guarda una opción de compra.

Manuel Garrido Álvarez (Madrid, 06/10/2000) se formó en las categorías inferiores del Leganés, conjunto con el que debutó en la máxima categoría en la temporada 2019/2020, y posteriormente militó en Primera Federación en calidad de cedido en Hércules CF y UCAM Murcia.