Miriam Casillas márcase as series mundiais de Yokohama como un reto

TRIATLÓN. Miriam Casillas sitúa as series mundiais de triatlón de Yokohama, a mediados de maio, como o seu primeiro obxectivo de 2022, ás portas do inicio da clasificación olímpica para os Xogos de París. A internacional do Triatlón Ferrol comezou en febreiro unha concentración co seu grupo de adestramento na localidade portuguesa de Monte Gordo e desde alí valora: “Las competiciones importantes para mí este año comienzan en mayo, con las Series Mundiales y la clasificación olímpica también a finales de ese mes. Yokohama es la que abre esta temporada y es una prueba que me encanta, donde además obtuve mi mejor resultado en una serie mundial (8ª en 2021)”, sinala Casillas , que xa empeza a adestrar con normalidade e se recupera dunha lesión de nocello derivada dunha escordadura que sufriu antes de Toquio. REDACCIÓN