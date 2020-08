Moncho: “Cada entrenamiento sin problemas es un pequeño triunfo”

··· Reconoce Moncho Fernández que el protocolo diseñado para la pretemporada incluye medidas necesarias. “Se trata de tener el menor número de papeletas en esta lotería que jugamos todos”, enfatiza el técnico, a quien, con todo, le cuesta habituarse a dirigir las sesiones de entrenamiento con la mascarilla puesta. “No me queda más remedio que acostumbrarme pero es latoso. Ya no por el hecho de la respiración o el hablar, para mí lo fundamental es que la cara es el espejo del alma y no puedes comunicarte facialmente, con los gestos, una sonrisa, una mueca...” enumera. “Al final todo se queda en levantar las cejas, un guiño y poco más. Yo soy un poquito expresivo y me molesta no poder sonreírles”.

··· Moncho recalca que toda la estructura del Obradoiro se está esforzando al máximo para cumplir las medidas incluidas en el protocolo de pretemporada: toma de temperatura, mascarillas, prohibición de ducharse en el pabellón, distancia de seguridad durante los descansos de los entrenamientos, desinfección... “Estamos siendo firmes y estrictos con los protocolos. Todos los entrenadores, preparador físico, fisios, médico... Toda la estructura del club se está volcando en la pretemporada más atípica que nos ha tocado vivir”, subraya el técnico santiagués.