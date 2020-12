Moncho: “Como decía Laporta... ‘al loro, que no estamos tan mal”

“Cuando pierdes por esa tunda todos estamos mal, pero también lo bueno que tenemos es que somos deportistas profesionales, la competición forma parte de nuestra vida y la competición siempre nos da otra oportunidad”, medita Moncho Fernández que añade: “Muchas veces tu capacidad para llegar a la elite no se basa solo en tu capacidad para anotar, o en tus habilidades técnicas, si no en tu capacidad sicológica para reponerte y volver a darlo todo al día siguiente. Nosotros estamos aquí por que eso sí lo hemos demostrado. Tienes un día para lamerte las heridas pero luego estás deseando volver a jugar para eliminar las sensaciones negativas que te deja una derrota de ese calibre”.

Y con esta reflexión prepara el Monbus Obradoiro su encuentro de mañana (20.00 horas) en Sar frente al FC Barcelona. Porque no se trata de un partido más. El conjunto compostelano hila cinco derrotas consecutivas en un tramo de calendario que lo ha medido contra rivales de la zona alta de la tabla y, si bien comenzó exhibiendo su competitividad y una gran imagen tanto en defensa como en ataque, en los dos últimos duelos ante Burgos (63-78) y sobre todo frente a Tenerife (107-62) ha contagiado de cierto nerviosismo al obradoirismo.

De ahí que el técnico del Obra insista en transmitir confianza. “Hay que echar la vista atrás y ver cómo perdemos contra Valencia, el Real Madrid o Málaga que son equipos de un nivel tan grande como puedan ser Tenerife y Barcelona, ver lo que fuimos capaces de hacer hace tan poco y luego ver que cuando miramos al vaso tenemos cinco victorias y que como decía Laporta... ‘al loro que no estamos tan mal’”.

Pero no oculta Moncho Fernández que el camino para recuperar la solidez pasa, además de por factores fuera de su control como las lesiones, los arbitrajes o problemas externos, por volver a creer. “Tenemos que ser capaces de que los inconvenientes que nos podamos encontrar, como que nos piten mal, porque creo que nos pitan mal el otro día aunque también digo que no tiene nada que ver con que perdamos, o pequeñas cosas que nos van ocurriendo no nos hagan daño desde el punto de vista anímico. Contra eso sí que tenemos que pelear. Tenemos que tener la fortaleza necesaria para recuperarnos de esa pérdida, de esa acción que no te pitan, ese triple que te meten defendido...”, enfatiza y apunta: “Hay que recuperar la confianza en nosotros mismos y hay que tener un poco de fortuna con todas las cosas que nos están pasando”.

¿Y ahora qué? En el enésimo capítulo de ¿y ahora qué? que tanto entonan en el Obra, Álex Suárez se queda fuera del partido de mañana por lesión. El ala-pívot sufrió un golpe en la laringe que, aunque al principio no se le dio importancia, derivó en un hematoma y una fuerte contusión que requiere medicación y reposo hasta que se le vuelva a evaluar el martes.

También está pendiente el cuadro técnico del tobillo de Steven Enoch que arrastra problemas desde el incidente de hace un mes con Birutis y no le ha dejado trabajar con sus compañeros esta semana.

No baja aún así el técnico del Monbus su nivel de exigencia: “Hay que recuperar la confianza individual porque las mismas acciones que nos estaban dando ventajas ahora mismo no lo hacen porque nuestro porcentaje de acierto en el tiro de 3 ha caído de forma alarmante”.

“Me preocuparía si los que estuvieran tirando no fueran nuestros mejores tiradores pero nuestros escoltas no han estado muy bien en estos últimos partidos desde el punto de vista del acierto, nuestros aleros tampoco, y lógicamente pasa por ahí. Tenemos que estar bien en esa parte del juego porque si no somos muy previsibles”, alerta.

Y es que el Barça, tercero con solo tres derrotas en trece partidos de la Liga Endesa, una nueva nómina infinita en cantidad y calidad, y candidato a todo con el añadido este curso del ADN competitivo de su entrenador Jasikevicius, no perdonará debilidades.