Moncho Fernández: “Ahora a volver, descansar y pensar en el futuro”

“No cabe duda de que de la temporada 2020/21 ha sido mi último partido”, respondió el entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, cuando se le cuestionó en rueda de prensa sobre si el encuentro en la pista del Hereda San Pablo Burgos, saldado con derrota (83-77) podía haber sido su última presencia en el banquillo santiagués.

Pese a los rumores sobre su posible adiós este verano, durante las últimas semanas el Alquimista de Pontepedriña se ha declarado centrado en lo inmediato, en acabar bien la temporada. Bajado el telón con el encuentro en Burgos, se le preguntó directamente qué es ahora lo inmediato. “Lo inmediato ahora es regresar a casa, descansar y pensar en el futuro”, contestó.

Moncho Fernández se confesó con una sensación “agridulce” por la derrota pese a la buena imagen del Obra ante un rival complicado, que disputará como sexto clasificado el play-off por el título de la Liga Endesa. “Creo que hemos competido francamente bien y aunque no hubiera una opción definitiva en juego creo que demostramos que somos un equipo comprometido, luchador, que peleó”, afirmó. “Los errores en los tiros libres y en los lanzamientos de dos condicionaron el partido. Ellos impusieron su calidad y en acciones donde nosotros no tuvimos acierto ellos sí lo tuvieron. Sobre todo cuando se produjeron estos errores fueron una lacra definitiva porque once tiros libres errados es demasiado”, asumió el entrenador santiagués.

El técnico del Obradoiro insistió en que el talento individual de su rival decantó el triunfo hacia el bando burgalés. “Conseguimos una buena ventaja en el tercer cuarto que debido a estos errores el equipo local fue capaz de reducir. Al final la calidad de McFadden, Horton o Cook se impuso y ellos anotaron lo que nosotros fallamos. Estoy muy contento porque el equipo demostró pese a tener los deberes hechos que para nosotros cada partido sí es importante”, sentenció.

JOAN PEÑARROYA, SATISFECHO. También Joan Peñarroya, entrenador del Burgos, se confesó satisfecho, en su caso con la alegría adicional de elevar su cuenta de triunfos antes de afrontar las eliminatorias por el título con el Lenovo Tenerife como contrincante en cuartos de final.

“Acabamos muy contentos la liga regular, con estas 22 victorias. En líneas generales jugamos un buen partido, si bien es cierto que en los primeros cuatro o cinco minutos del encuentro y los seis o siete primeros del tercer cuarto nuestra defensa ha sido muy floja y ha permitido que Obradoiro anotase con mucha facilidad. Quitando esos momentos creo que hemos hecho un buen partido, correcto, ante un equipo que juega muy bien y que ha llegado al final de temporada en un buen momento”, explicó el técnico del Burgos.