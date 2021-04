Moncho Fernández: “El partido se nos fue por auténtica mala suerte”

Se nos fue el partido “por auténtica mala suerte” , así describió el técnico Moncho Fernández la razón de la derrota número 19 del Monbus Obradoiro en la Liga Endesa 2020/21. En la primera rueda de prensa presencial tras más de un año, el técnico compostelano valoró el duelo ante el Urbas Fuenlabrada y consideró que “el partido ha tenido varios partidos en uno”. “El primer cuarto se ha jugado a lo que nosotros queríamos, hemos jugado francamente bien tanto en el aspecto ofensivo como defensivo y a partir de ahí el segundo y en el tercero ha sido jugado al ritmo que quería Fuenlabrada”, resumió. “Al inicio del último cuarto adquieren su mayor ventaja y de nuevo hay un cambio de rumbo, volvemos a correr, tenemos mucho acierto, llegamos a tener el partido ganado y por auténtica mala suerte se nos ha ido. Cayó del lado fuenlabreño como podía haber caído del nuestro, si llegamos no perder el balón o metido el último triple que tiramos solo”, asumió al tiempo que felicitó a los jugadores por “el esfuerzo, porque es muy difícil jugar en esta pista que es muy dura y muy exigente y felicitarlos también por el último cuarto cuando parecía que todo estaba perdido fueron capaces no solo de volver si no de ponerse por delante y si llegamos a tener un poco de fortuna habríamos ganado”.

“Si analizamos las últimas jugadas fueron claramente demérito nuestro con un balón que perdemos de forma absurda y un tiro triple de uno contra cero para ganar el partido pero lógicamente ha habido mucho mérito del Fuenlabrada cuando fueron dueños del partido para coger esa ventaja, hubo mucho mérito del Obradoiro para poder ponerse otra vez por delante. No se puede analizar un momento puntual porque el partido podría haber caído de cualquier bando y cualquiera habría sido merecedor del triunfo”, reflexionó.

Reconoció el santiagués que el equipo está “destrozado y muy dolido” por la forma en la que perdieron un partido clave en sus aspiraciones, y más tras el “enorme esfuerzo” que tuvieron que hacer para remontar trece puntos de desventaja. “Tuvimos el partido en nuestra mano y competimos y, aunque estamos muy dolidos, hay derrotas que me han dolido mucho más que estas”, concluyó Moncho Fernández.

Feliz. Fue tajante en su valoración también Josep María Raventós, entrenador del Urbas Fuenlabrada: “Hoy la vida ha sido justa con nosotros. La semana pasada no lo fue y hoy nos ha tocado a nosotros. Ellos han empezado muy bien, hemos tenido que subir mucho las líneas en el segundo cuarto y apretar y luego con la lesión de Eyenga hemos tenido que cambiar un poco el tema de líneas y jugadores. Al final ha sido un poco a cara y cruz y nos ha tocado a nosotros, que ya nos tocaba”. “Ahora solo pienso en el Burgos, solo me interesa ese partido y ya veremos al final si este triunfo tiene valor doble”, declaró el catalán.