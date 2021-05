Moncho Fernández, entre el latín y la filosofía a la espera del futuro

El Monbus Obradoiro disputa el domingo en la pista del Hereda San Pablo Burgos (20.00 horas) el que será seguro su último partido de la temporada 2020/21... y, quizá, el último de Moncho Fernández en el banquillo santiagués. Por más que se le cuestione, el Alquimista de Pontepedriña no da pistas sobre su futuro, y en la rueda de prensa que ofreció este viernes ante los medios recurrió a la filosofía y al latín para subrayar que se concentra en lo más inmediato: “Carpe diem” (vivir el momento).

Hace unos días apeló a la navaja de Ockham para ejemplificar que si lo más lógico es esperar a que termine la temporada para discutir su futuro con la cúpula del club, pues probablemente es lo que sucederá. Este viernes, fiel a su formación humanística como licenciado en Historia, Moncho se escabulló de la pregunta por la misma vía. “Ya que estamos con filosofía medieval, vamos a volver al carpe diem, que dice que mañana -por hoy- entrenamos y tenemos que preparar el partido. Ahí es donde estoy ahora mismo”, respondió.

Ni siquiera el murmullo distrae al entrenador del Obradoiro, que el pasado miércoles escuchó cómo los más de mil espectadores que se dieron cita en el Multiusos de Sar para el duelo frente al UCAM Murcia imploraron su continuidad en Santiago. Sucede también cada día a través de las redes sociales, donde las interpelaciones son continuas. Cuestionado sobre si le resulta sencillo mantener la concentración entre todo este ruido, Moncho recuperó su manual. “Es lo que hago siempre, lo que me toca siempre. Hemos vivido muchas situaciones especiales a lo largo de todos estos años, este especialmente, y lo que hay que hacer es centrarte en lo que depende de ti. Es algo que digo y repito y repito y repito porque es lo que hago”, insistió. “Ayer el día me sirvió para ver jugar a Burgos contra Bilbao, Zaragoza y Gran Canaria, que es lo que tengo que hacer, y preparar los entrenamientos. Cuando tienes una tarea es muy sencillo focalizarte en ella, y es lo que hago siempre. Cada cosa tiene su momento”.

Han pasado once años desde que en el verano de 2010 Chete Pazo reclutó a Moncho Fernández para llevar las riendas del Obra. Volviendo al latín, al recordarle la expresión tempus fugit (el tiempo vuela) el técnico recalcó que mantiene la misma ilusión. “Recuerdo un final de liga que puse un tuit relacionado con eso, tempus fugit. Cuando me veo en las fotos me veo más mayor y el paso del tiempo es evidente en muchas cosas que ocurren, pero sigo teniendo la ilusión de un niño pequeño”, subrayó.

DOLIDOS POR PERDER. La salvación está conseguida y el Monbus Obradoiro ya sabe que terminará la fase regular de la Liga Endesa en decimocuarta o decimoquinta posición, dependiendo de los resultados del fin de semana, pero Moncho Fernández puso como prueba el choque ante el Murcia del miércoles para expresar el deseo del grupo por seguir ganando. Los visitantes vencieron en Sar con un triple de Conner Frankamp al filo del final de la prórroga (80-83), a la que se llegó después de que Kassius Robertson errase uno de sus dos tiros libres con dos segundos de reloj. “Si escucharais el grito de frustración o de rabia que dio Kass cuando no entró el segundo tiro libre, es la mejor muestra que relax, ninguno”, apuntó. “En el ánimo de todos estaba poder dedicarle ese triunfo a la afición. Los vi bastante hechos polvo al acabar el partido por haber perdido. Esa es la mejor muestra del compromiso de los jugadores”.

El entrenador obradoirista defendió que hay que honrar la permanencia en la máxima categoría. “Debemos afrontar este último compromiso siendo fieles a nosotros, dar lo mejor y realmente demostrar que es un orgullo, un honor y un privilegio jugar un partido en la Liga Endesa”.