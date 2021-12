Moncho Fernández lamenta que el cansancio pasase factura al Obra en Andorra

Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, lamentó la escasez de efectivos que provocó que su equipo acusase el cansancio en la segunda parte del partido que perdió en la pista del Morabanc Andorra (86-73).

En su análisis del choque, el santiagués comenzó desgranando el buen arranque. “Creo que hemos hecho una primera mitad francamente buena en todos los aspectos y deberíamos habernos ido con ventaja al descanso, pero el acierto del Andorra y nuestro desacierto en algunas acciones hizo que fuésemos empatados”, opinó. “El inicio del tercer cuarto ha sido muy importante porque hemos tenido acciones para anotar con relativa facilidad, no las hemos metido y ha permitido que Andorra desarrollase lo que mejor hace que es correr. Ahí abrieron una brecha que fue muy difícil de recuperar”, reconoció.

Moncho Fernández justifició el 1/12 en triples después del descanso en base al “cansancio”, con jugadores teniendo que desenvolverse fuera de su puesto habitual. “Hemos sido pocos en la batalla por las ausencias y sí les puedo reprochar, quizás, que no hayamos estado tan acertados como nos gustaría pero no les puedo reprochar nada por el esfuerzo no solo físico, que es muy importante y más para pelear contra un equipo como el Andorra, sino el esfuerzo técnico y táctico de tener que jugar en posiciones que no son las suyas”, dijo.

Y puso un ejemplo sobre los demás: “Thomas Scrubb ha jugado 28 minutos y 26 de ellos en el 4 cuando normalmente juega en el 3. Al margen de que lo podíamos haber hecho un poco mejor, seguramente, también tengo que aplaudir el esfuerzo de los jugadores tanto en lo físico como en lo técnico y en lo táctico”, insistió el técnico.

En la sala de prensa del Poliesportiu d’Andorra, el entrenador del Monbus Obradoiro también fue cuestionado acerca del momento en el que se rompió el choque, el inicio del tercer cuarto. “Es el momento clave del partido porque no estábamos defendiendo tan bien como quisiéramos pero sí estábamos anotando con fluidez y esa fluidez la perdemos en el tercer cuarto. Después con los 14-15 puntos de ventaja que alcanzó el Andorra ya era muy complicado volver”, admitió. “En la segunda parte hemos pagado en cierta medida el cansancio que se reflejó tanto en el acierto ofensivo como en determinadas acciones defensivas”, sentenció Moncho.

IBON NAVARRO. El entrenador del Andorra, Ibon Navarro, señaló que “el inicio del partido estuvo condicionado por la baja de Ellenson” ya que “hizo cambiar los planteamientos de los dos equipos”. “Empezamos sin ritmo y con un Obradoiro anotando en cada posesión. Ellos tuvieron mejores sensaciones, pero la entrada de Tunde fue clave para darnos energía defensiva”, reconoció el técnico. También explicó que tras el descanso su equipo halló “energía y dinamismo” ante un rival “con muchas bajas”.