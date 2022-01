Moncho Fernández: “Por fame deberiamos gañar pois estamos esfameados”

No es un partido más. Nunca lo ha sido y hasta es bueno que sea así. La competitividad es lo que da vidilla al deporte, y la exigencia de retarte para ser mejor del que está a tu lado, de tu eterno rival, duplica esa ansiedad, esos nervios, esa emoción que supone el motor de todas las aficiones.

Tampoco hay nada como un derbi para que la conexión pista-grada entre en combustión. Y si alguien necesita en este momento que los jugadores demuestren su capacidad y su valía para llevar al equipo al objetivo de la permanencia, y al mismo tiempo si hay un plantel que precisa que hierva la Caldeira para contagiar fe... ese es el Monbus Obradoiro que este domingo, esta vez sin el cartel de favorito, recibe en Sar (20.00 horas) a un Río Breogán eufórico y que quiere certificar su billete a la Copa en Santiago.

Mucha carga. Sin contratiempos, con la difícil papeleta de tener que hacer un descarte -en las dos últimas jornadas lo ha sido Marko Filipovity y todo apunta a que el húngaro volverá a quedarse fuera de la convocatoria esta vez-, el técnico compostelano afronta el difícil compromiso del domingo sabiendo que carga con el peso no solo de una mala racha de resultados (dos derrotas consecutivas ante Bilbao y Manresa), de una irregular dinámica de juego (más de 90 puntos encajados en los últimos cuatro partidos) y de una situación en la clasificación preocupante (16.º, a una victoria solo de los colistas), sino con la eterna comparación de un rival en estado de gracia y revelación de la Liga Endesa 2021/21 pese a su condición de recién ascendido. ¿Le duele no tener el papel de favorito en el derbi? Se le preguntó a Moncho Fernández en la previa. “No debería provocarme dolor. Lo que me preocupa es lo que seamos capaces de hacer nosotros o no. Me preocupa que nosotros no estemos encontrando esa línea que deberíamos”, fue su respuesta.

Porque insiste el entrenador del Obra que “los derbis siempre son diferentes, las estadísticas anteriores no cuentan”. “Son diferentes por la alta rivalidad que tienen y que generan, siempre crean expectaciones muy altas y el estado anímico es más importante que en cualquier otro partido”, reitera ante de descartar que uno de los factores diferenciales entre el Monbus y el Breo sea el “hambre”. “Se cando falamos de ter fame falamos de esforzo, loita, pelexa... se fora por ter fame nos deberiamos gañar porque estamos bastante esfameados ultimamente”, asume.

Todos suman. En su análisis del cuadro lucense, Moncho Fernández no pudo obviar la figura de Dzanan Musa, líder en valoración (21.6) y puntos (19,5) del campeonato. “Pero no tienes ese número de victorias solo por un jugador. Lógicamente Musa está siendo la gran estrella de la Liga y lo demuestra cada día, pero la labor de Bell-Haynes, de Lukovic, de Mahalbasic, de Kalinoski en lo que se refiere a estadísticas es fantástico, también de Iván Cruz. Sin embargo, el trabajo de Sergi y de Eric (Quintela), por ejemplo, me parece básico para todo lo que están consiguiendo porque a lo mejor su labor no aparece tan reflejada en esas tablas que se utilizan pero sí que lo son en otras”, desgrana.

“El reparto de los roles está muy bien hecho y cada uno lo está asumiendo muy bien también lo que es parte fundamental del éxito del Breogán”, aporta.

LOS ROLES. “Más que en el reparto de roles es en su ejecución en donde estamos peor que ellos. Hay buenos jugadores y están jugando muy bien, con mucha energía e ímpetu”, apostilla y aclara: “Hay gente que tiene un rol claramente definido, no hay más que ver en las estadísticas quienes juegan más minutos y consumen más tiros... pero Musa está siendo la superestrella de la Liga y todos los días es bueno. Nosotros en eso somos más irregulares. Nuestros jugadores importantes han tenido días buenos y otros no tanto. Si tienes un rol importante si no eres regular el equipo se resiente”.

Y al acierto de esos “jugadores importantes” y al aliento de una afición “que para dar, nosotros le debemos dar también” se alía Moncho Fernández para conseguir un triunfo, clave, en el derbi.