Moncho-Laso, un duelo a lo largo de más de un decenio

Santiago. El Monbus Obradoiro está pendiente de la evolución de Fernando Zurbriggen y Braydon Hobbs para saber si ambos están a disposición del técnico Moncho Fernández en el partido contra el Real Madrid (domingo 18 h.). El base argentino faltó en el último partido contra el Murcia por la contractura muscular que arrastra en su espalda desde el duelo contra el Gran Canaria, mientras que Hobbs sólo aguantó en pista el primer cuarto después de recibir un fuerte golpe. A falta de tres jornadas para el final de la fase regular, el Obradoiro es decimocuarto en la clasificación con un balance de 11 victorias y 20 derrotas, dos menos que Burgos y Andorra, que ocupan los puestos de descenso.

Los (muchos) fichajes del Real Madrid Es tiempo de fichajes para la próxima temporada, como todos los años a estas alturas, y no se escatiman los posibles aspirantes a figurar en la plantilla del Real Madrid. Hay unanimidad en cuanto a las necesidades del equipo, bases y juego exterior. Organización y creación de juego y finalización con puntos desde el perímetro. Los nombres surgen a borbotones con Sergio Chacho Rodríguez, Shane Larkin, Mike James, Scottie Wilbekin, Jordan Loyd e incluso se vuelve con Vasilije Micic ante la posibilidad de que el jugador decida no ir a la NBA y de que el Anadolu Efes rebaje su presupuesto. Y esto solo en el puesto de base, mirando de reojo a Facu Campazzo por si decide volver. Tomas Satoransky parece más difícil, pero se añade a la lista. El terreno para tanto rumor está abonado en esta ocasión con la segura salida del equipo de Thomas Heurtel y Trey Thompkins tras su noche de fiesta en Atenas que les ha costado no volver a jugar con el equipo.También ayuda, y mucho, la salida de los equipos rusos de la Euroliga con lo que jugadores de calidad podrían quedar libres y salir al mercado. Suma también la posible salida de Nigel Williams-Goss o Jeff Taylor y el convencimiento de que tanto Sergio Llull como Rudy Fernández seguirán teniendo un puesto. Will Clyburn, Mario Hezonja, Toko Shengelia, John Brown y Elie Okobo son los que más han sonado hasta ahora. efe / redacción