Montse Pardo afronta su Mundial más ilusionante

La compostelana Montse Pardo Iglesias preparaba ayer, a primera hora de la tarde, una vez más su maleta. Es lo que toca cuando se es deportista de elite. Aunque esta vez el viajecito se las traía: salir a las once y media de la noche desde Madrid y, tras hacer escala en Estambul, llegar a la lejana Uzbekistán, ex república soviética, a las ocho de la mañana del día siguiente. Allí, este viernes, se celebra el Campeonato del Mundo de lucha sambo; Montse integra la representación española (cuatro chicas y un chico) y buscará su suerte en la categoría de -72 kilogramos, en la que es campeona nacional de la especialidad y quedó quinta en el Europeo que acogió Chipre en mayo.

Recuperada de la importante lesión de codo, en el nervio cubital (“aún no tengo sensibilidad total, pero para hacer deporte no me afecta; pero la rehabilitación, que aún sigue, ha ido muy bien, sin excesivos problemas ni dolor”), de la que se operó el pasado mes de junio, nada más regresar del Europeo, sólo lamenta que hace un mes, en una competición de judo, sufrió un esguince de tobillo que aún duele y que sí que puede rebajar sus opciones pues “limita movimientos”. Pero “a apretar los dientes y a sufrir”, es su propósito.

El caso es que ha llegado bien, dentro de lo que cabe, a noviembre, su mes clave. “En junio estuve totalmente parada, con cabestrillo; en julio y agosto ya pude hacer físico, pero todavía no judo, que retomé en septiembre y en octubre, para ir afinando”, dice.

RIVALES. Acude a la cita de Uzbekistán como quinta de Europa y cruza los dedos para que el sorteo, que se presenta clave, le depare un buen cuadro. “Puede ser muy difícil o estar bien, depende”, dice. El sorteo se celebrará mañana jueves, tras realizarse el pesaje de todas las competidoras del Mundial.

El viernes, a lo largo de toda la jornada y desde primera hora de la mañana, se celebrarán las peleas. La campeona habrá tenido que ganar tres o cuatro para alzarse con el título mundial.

“El Europeo ya tuvo mucho nivel, porque estaban todas las luchadoras de lo que fue la URSS y era fácil que te tocase una rival muy buena. Y aquí... lo mismo, porque además al ser en Uzbekistán van a ir todas las de estos países, que están cerca y pueden llevar dos; por ejemplo, el año pasado el Mundial fue en Corea, adonde es más difícil y costoso viajar. En un Mundial sí es cierto que te puede tocar una rival sudamericana, que siendo difícil, no lo es tanto”, reconoce.

Montse, a la espera de saber el resultado del sorteo, no se plantea un objetivo concreto: “A mí ya simplemente me hace mucha ilusión ir: es un Mundial, vas representando a España y vives la experiencia de ir a un país al que creo que de otra forma no creo que fuera en mi vida (ríe). A darlo todo, dentro de las posibilidades que tengo tras las lesiones”, señala.

Por España también acuden Cristina Casas y Evadne Huecas, que en Chipre subieron al podio como terceras clasificadas, medallas de bronce. “Hay que ir pelea a pelea. Hay que ver el sorteo. Yo sólo pido que no me toquen la rusa (Khomiachkova, vigente campeona mundial y que la derrotó en semifinales del pasado Europeo, que después ganó) ni la ucraniana (Moskalova, la privó de la medalla de bronce). Son las mejores, las que me ganaron en Chipre... y a ver”, comenta.

Aunque Montse Pardo, dura competidora, confiesa que vio repetidas veces las peleas en las que la rusa y la ucraniana la superaron “para intentar corregir errores, viendo dónde me habían vencido. En las peleas, me luxaron la rodilla las dos. He practicado más cómo defenderlo, y creo que ahora lo tendrían más complicado. Pero prefiero no verme en la tesitura, la verdad”, dice entre risas.

PREPARACIÓN. Se verá. Mientras llega la hora del Mundial, cada vez más cerca, Montse Pardo recuerda su intensa agenda diaria, la que ha mantenido estos meses: sigue preparando en Madrid una exigente oposición, Abogacía del Estado, y tiene que repartir horas entre estudiar y entrenarse. “Opositando, poco a poco. Es duro, pero tampoco tengo prisa... hasta 2023 no tengo previsto presentarme al examen. Se puede compatibilizar estudios y deporte, es más fácil que si tuviera un trabajo”, dice. Se concentra en lo que toca, el Mundial.