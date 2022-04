Mucha prensa inglesa ya se rinde ante Benzema y el Real Madrid

Londres. La prensa británica se rindió este jueves a Karim Benzema, cuyo triplete ante el Chelsea pone la eliminatoria “cuesta arriba” para el equipo inglés y deja al Real Madrid con un pie en las semifinales de la Liga de Campeones. El partido de ida de los cuartos de final disputado anteanoche en Londres convirtió al “brillante” delantero francés en el protagonista absoluto por “noquear” al actual campeón de la máxima competición continental, destaca en su titular el diario The Times. Este medio sostiene que la contundente derrota blue por 1-3 dará paso a debates sobre su estado de forma física y mental, en referencia a los problemas que atraviesa su aún dueño, el oligarca ruso Roman Abramovich, por la sanciones impuestas por el Gobierno británico tras la invasión de Ucrania.

No obstante, el análisis más sencillo, y quizá acertado, es que el Chelsea, “simplemente, salió derrotado” en Stamford Bridge debido al “movimiento excepcional” de un “maestro del oficio de delantero centro”, apunta The Times. Ante la intensidad y brío que impone el Chelsea, paradigma del fútbol que se juega en la Premier, The Guardian recuerda que, “a veces, los viejos son los mejores”.“Tachado de demasiado lento para manejarse en el ritmo del fútbol moderno, este Real Madrid ha hecho retroceder el tiempo y ha recordado al resto de Europa que siempre habrá un sitio en este deporte para centrocampistas como Luka Modric”, señalan dando por hecho que el Real Madrid domina. efe