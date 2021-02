Muguruza sigue firme en el Abierto de Australia y Djkokovic pone su futuro en el torneo en el aire

TENIS La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza mantuvo su buen nivel en este inicio de Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y se clasificó de forma arrolladora para octavos de final tras imponerse por un doble 6-1 a la kazaja Zarina Diyas, aunque ahora tendrá su primer gran examen ante la japonesa Naomi Osaka, mientras que Pablo Carreño, lesionado, y Pedro Martínez pusieron fin a su aventura en Melbourne.

Las buenas sensaciones que está dejando la finalista del año en este inicio de campaña se volvieron a confirmar en su tercer partido en el grande australiano. La de Caracas jugó muy seria ante una rival que en su anterior enfrentamiento le había exigido mucho y firmó su pase entre las 16 mejores del torneo por sexta vez en su carrera.

Por su parte, en el cuadro masculino no hubo tan buenas noticias con las eliminaciones de Pablo Carreño y Pedro Martínez. El asturiano, decimoquinto favorito, se tuvo que retirar ante el búlgaro Grigor Dimitrov aquejado de molestias físicas después de haber perdido los primeros siete juegos, mientras que el valenciano no pudo conseguir su mejor resultado en un Grand Slam tras caer ante el serbio Dusan Lajovic en cuatro sets por 6-7(6), 7-5, 6-1 y 6-4.

A su vez, el tenista serbio Novak Djokovic asegura que no está seguro de si podrá jugar en la cuarta ronda debido a una lesión abdominal que le perjudicó en su victoria en cinco sets sobre Taylor Fritz. “En este momento, sé que es un desgarro, definitivamente, del músculo, así que no sé si me las arreglaré para recuperarme de eso en menos de dos días”, manifestó. El número uno del mundo superó al estadounidense por 7-6 (7-1), 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2.

También sufrió el actual subcampeón, el austriaco Thiem, que salvó un duro partido ante el australiano Kyrgios al que venció por 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. e.p.