Müller aparece para mantener la inquietud del Atlético en Europa

Madrid. En el minuto 85, cuando ya sentía suya la victoria y la clasificación para octavos de final de la Liga de Campeones, ganador 1-0 en el marcador y en el terreno de juego, Thomas Müller irrumpió en el área, fue derribado y transformó el consiguiente penalti para mantener la inquietud del equipo rojiblanco, pendiente de una final en Salzburgo en la última jornada (1-1).

El pase a la siguiente ronda depende de un empate o un triunfo contra el conjunto austríaco. No hay ya más combinaciones para el bloque dirigido por Diego Simeone, que quizá mereció haberlo sellado ya esta noche, mejor durante muchos tramos y en el global del choque a una versión reducida del Bayern Múnich, pero no lo logró.

No le bastó el gol de Joao Félix ni el control que ejerció durante buena parte del encuentro. Cierto que no fue el Bayern en toda su expresión. Ni se acercó. De principio a fin líder del grupo, con dos jornadas de sobra, su visita a Madrid fue una especie de paréntesis en los retos que le aguardan dentro del condensado calendario. A la lesión de Kimmich, inigualable en su puesto, sumó el descanso de Neuer, Lewandowski y Goretzka, en la lista, y de Müller, Gnabry o Coman, en el once. Müller fue decisivo después.

Ni aún así es simple doblegarlo, por mucha transformación en su alineación y por mucho que no haya nada en juego para él en el envite.

La velocidad de Marcos Llorente fue inalcanzable para sus oponentes hasta la línea de fondo, cuando conectó con Joao Félix para el 1-0, en el minuto 26.

Nada había alterado al Atlético hasta el penalti cometido por Felipe sobre Müller y el 1-1, tan frustrante como inquietante. IÑAKI DUFOUR